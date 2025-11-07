Spa fermé, piscine en travaux... un remboursement intégral du voyage ? [ABO]

Deux ans après les faits, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a enfin tranché.



Elle rappelle d’abord que la directive européenne ne conditionne pas l’exonération de responsabilité à la démonstration d’une faute d’un tiers. Il suffit que la non-conformité soit imputable à un tiers étranger à la prestation, et que celle-ci soit imprévisible ou inévitable.



Autrement dit, la législation polonaise, plus stricte sur ce point, contrevient au cadre fixé par la directive.



En clair, les professionnels n’ont pas à prouver la "faute" d’un tiers pour s’exonérer de leur responsabilité — une exigence jugée excessive et contraire au droit européen.



" Cette confirmation est bienvenue, " pour les professionnels, selon Chloé Rezlan.



Concernant le remboursement intégral du séjour, même lorsque certaines prestations ont été partiellement assurées, la Cour a été claire : en cas de non-conformité suffisamment grave, le voyageur peut réclamer le remboursement total du forfait, même s’il a profité de certains services.



L’évaluation doit se faire au regard de l’objet global du voyage.



Si celui-ci perd tout intérêt pour le client, par exemple à cause de nuisances majeures ou de conditions altérant complètement l’expérience, il doit être considéré comme inexécuté dans son ensemble.



" C’est une réponse préjudiciable aux pros… Une prestation partielle n’exclut pas un remboursement total si l’expérience du voyage a été substantiellement dénaturée.



Le 'caractère approprié' de la réduction de prix dépend du résultat global du séjour, pas simplement de la quantité de services consommés, " a commenté l'avocate.