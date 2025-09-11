Pourquoi ne faudra-t-il plus demander Madame ou Monsieur à vos clients ? [ABO]

Ces décisions jurisprudentielles ont été récemment suivies par le Conseil d'État.



La plus haute juridiction française a rendu son avis le 31 juillet 2025 sur le cas exposé, notamment sur l'annulation de la décision de la CNIL. Elle explique en effet que le seul but de personnaliser la relation commerciale entre l'entreprise et le client ne pouvait justifier la demande de civilité.



Elle n’est pas une donnée nécessaire à l’exécution du contrat de transport de voyageurs par une entreprise ferroviaire. De plus, l’absence de cette mention ne rendrait pas plus difficile la vérification de l’identité des passagers une fois dans le train.



" Le Conseil d’État suit la CJUE et juge que la civilité n’est pas objectivement indispensable à la conclusion ou à l’exécution du contrat de transport.



L’article L. 2224-11 du Code des transports exige certes un titre nominatif, mais pas nécessairement une civilité. Le traitement ne remplit donc pas la condition de nécessité requise par l’article 6-1-b du RGPD, " explique l’avocate.



De plus, pour la plus haute instance administrative, si les données de civilité permettent à l'entreprise de s’adresser à ses clients "selon les formes habituellement en usage, conformément, sans doute, aux attentes d’une part importante de sa clientèle, " ce même résultat pourrait être atteint en demandant de façon facultative de décliner leur civilité.



En somme, le Conseil d'État a annulé la décision de la CNIL, en date du 23 mars 2021.



" Le Conseil d’État renvoie donc la commission à ses obligations, donc de réexaminer la plainte de l’association Mousse, à la lumière du RGPD tel qu’interprété par la CJUE.



Elle devra décider si une injonction ou une sanction administrative doit être prise à l’égard de SNCF Connect.



L’association ne peut pas obtenir directement du juge l’injonction ou l’amende qu’elle demandait. C’est bien à la CNIL qu’il revient d’user de ses pouvoirs correcteurs, en vertu des articles 20 à 23 de la loi « Informatique et Libertés, " nous précise Chloé Rezlan.