TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Star Clippers mise sur l’été 2026 avec des offres dédiées aux solos et aux familles

Réductions sur le supplément individuel et gratuité enfants


Pour l’été 2026, Star Clippers renforce son attractivité auprès des voyageurs solo et des familles avec de nouvelles offres tarifaires sur une sélection d’itinéraires en Méditerranée. À bord des voiliers de la compagnie, l’expérience reste centrée sur la navigation, la détente et la convivialité.


Rédigé par le Mardi 16 Décembre 2025

Les voiliers offrent un cadre particulièrement immersif pour les plus jeunes - Photo : Star Clippers
Les voiliers offrent un cadre particulièrement immersif pour les plus jeunes - Photo : Star Clippers
Aerticket
Star Clippers déploie, pour l’été 2026, des avantages ciblés pour deux segments en plein essor : les voyageurs solo et les familles.

Les voyageurs solo bénéficient d’un supplément cabine individuelle réduit à 25% au lieu de 50% sur une sélection de croisières en catégories 2 à 6.

Parmi les itinéraires proposés figurent des itinéraires de 7 à 11 nuits en Méditerranée, reliant notamment Venise, Sibenik, Dubrovnik, Kotor, Corfou, les Cyclades ou Athènes.

La flexibilité à bord - horaires de restaurant non imposés, cabotage dans de petites escales, navettes fréquentes au mouillage - vise à renforcer l’attrait de ce type de voyage pour un public en quête d’indépendance.

Lire aussi : Caraïbes et Méditerranée : Star Clippers déroule sa nouvelle collection

Star Clippers : une gratuité enfants sur une sélection d’itinéraires estivaux

Autres articles
Les familles profitent d’une offre dédiée : le premier enfant de moins de 18 ans voyage gratuitement (hors charges portuaires), tandis que les suivants bénéficient d’une réduction de 50% sur le tarif croisière.

Les voiliers offrent un cadre particulièrement immersif pour les plus jeunes, entre initiation à la voile, activités nautiques, apprentissage des nœuds marins, séances d’observation des étoiles et fins de journée sur le filet de beaupré, véritable marque de fabrique de la compagnie.

Des croisières de 7 à 11 nuits sont proposées notamment au départ d’Athènes, de Venise ou de Rome, avec des escales dans les Sporades, en Sicile, dans les Éoliennes ou les îles pontines.

La compagnie met également en avant la possibilité de privatiser un pont pour des moments en tribu, encourageant les voyages réunissant grands-parents, enfants et petits-enfants.

Lire aussi : Star Clippers lève le voile sur ses Grands Voyages 2026

Lu 219 fois

Tags : star clippers
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 15 Décembre 2025 - 13:12 Taxe croisière : Le Havre monte au créneau

Vendredi 12 Décembre 2025 - 12:18 MSC World Atlantic : les ventes sont ouvertes pour Port Canaveral

Climats du Monde

Brand news CruiseMaG

Hurtigruten lance le mois des voyageurs solo

Hurtigruten lance le mois des voyageurs solo
Les voyageurs solos ont toujours pu bénéficier du supplément cabine individuelle offert, 3 mois...
Dernière heure

European Camping Group accélère son développement en Europe

FREDERIC d'HAUTHUILLE

Tanzanie : les compagnies aériennes toujours sur liste noire…

Destination Canada lance une nouvelle série de webinaires

Transport aérien : attention, des grèves à prévoir pour la fin décembre !

Brand News

La Pologne à l’horizon 2026/2027

La Pologne à l’horizon 2026/2027
La Pologne s’impose progressivement comme l’une des étoiles montantes du tourisme européen, et...
Les annonces

SOLEA - 2 Agents de réservation H/F - CDD - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DOUBLE SENS - Responsable de Production H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DOUBLE SENS - Gestionnaire Back-office H/F - CDI - (Paris)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté

DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté
Distribution

Distribution

VIC Transport veut dépasser les 30 agences de voyages d’ici trois ans

VIC Transport veut dépasser les 30 agences de voyages d’ici trois ans
Partez en France

Partez en France

Atout France clôture l'année 2025 avec un budget à l’équilibre

Atout France clôture l'année 2025 avec un budget à l’équilibre
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

European Camping Group accélère son développement en Europe

European Camping Group accélère son développement en Europe
Production

Production

Japan Experience change d’échelle et muscle son jeu B2B

Japan Experience change d’échelle et muscle son jeu B2B
AirMaG

AirMaG

Tanzanie : les compagnies aériennes toujours sur liste noire…

Tanzanie : les compagnies aériennes toujours sur liste noire…
Transport

Transport

OUIGO ouvre sa nouvelle ligne Paris - Hendaye

OUIGO ouvre sa nouvelle ligne Paris - Hendaye
La Travel Tech

La Travel Tech

Selectour déploie une IA conversationnelle avec Kleio

Selectour déploie une IA conversationnelle avec Kleio
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Alpes : "Le Refuge Chez la Tante" ouvre au Mont Joux

Alpes : "Le Refuge Chez la Tante" ouvre au Mont Joux
HotelMaG

Hébergement

Saint-Ouen : le futur hôtel Oh Baby attendu pour fin 2027

Saint-Ouen : le futur hôtel Oh Baby attendu pour fin 2027
Futuroscopie

Futuroscopie

Un monde déraisonnable ! [ABO]

Un monde déraisonnable ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !
CruiseMaG

CruiseMaG

Star Clippers mise sur l’été 2026 avec des offres dédiées aux solos et aux familles

Star Clippers mise sur l’été 2026 avec des offres dédiées aux solos et aux familles
TravelJobs

Emploi & Formation

CARREFOUR VOYAGES

CARREFOUR VOYAGES
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias