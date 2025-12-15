Star Clippers mise sur l’été 2026 avec des offres dédiées aux solos et aux familles

Les voiliers offrent un cadre particulièrement immersif pour les plus jeunes - Photo : Star Clippers
Star Clippers déploie, pour l’été 2026, des avantages ciblés pour deux segments en plein essor : les voyageurs solo et les familles.
Les voyageurs solo bénéficient d’un supplément cabine individuelle réduit à 25% au lieu de 50% sur une sélection de croisières en catégories 2 à 6.
Parmi les itinéraires proposés figurent des itinéraires de 7 à 11 nuits en Méditerranée, reliant notamment Venise, Sibenik, Dubrovnik, Kotor, Corfou, les Cyclades ou Athènes.
La flexibilité à bord - horaires de restaurant non imposés, cabotage dans de petites escales, navettes fréquentes au mouillage - vise à renforcer l’attrait de ce type de voyage pour un public en quête d’indépendance.
Lire aussi : Caraïbes et Méditerranée : Star Clippers déroule sa nouvelle collection
Les voyageurs solo bénéficient d’un supplément cabine individuelle réduit à 25% au lieu de 50% sur une sélection de croisières en catégories 2 à 6.
Parmi les itinéraires proposés figurent des itinéraires de 7 à 11 nuits en Méditerranée, reliant notamment Venise, Sibenik, Dubrovnik, Kotor, Corfou, les Cyclades ou Athènes.
La flexibilité à bord - horaires de restaurant non imposés, cabotage dans de petites escales, navettes fréquentes au mouillage - vise à renforcer l’attrait de ce type de voyage pour un public en quête d’indépendance.
Lire aussi : Caraïbes et Méditerranée : Star Clippers déroule sa nouvelle collection
Star Clippers : une gratuité enfants sur une sélection d’itinéraires estivaux
Autres articles
Les familles profitent d’une offre dédiée : le premier enfant de moins de 18 ans voyage gratuitement (hors charges portuaires), tandis que les suivants bénéficient d’une réduction de 50% sur le tarif croisière.
Les voiliers offrent un cadre particulièrement immersif pour les plus jeunes, entre initiation à la voile, activités nautiques, apprentissage des nœuds marins, séances d’observation des étoiles et fins de journée sur le filet de beaupré, véritable marque de fabrique de la compagnie.
Des croisières de 7 à 11 nuits sont proposées notamment au départ d’Athènes, de Venise ou de Rome, avec des escales dans les Sporades, en Sicile, dans les Éoliennes ou les îles pontines.
La compagnie met également en avant la possibilité de privatiser un pont pour des moments en tribu, encourageant les voyages réunissant grands-parents, enfants et petits-enfants.
Lire aussi : Star Clippers lève le voile sur ses Grands Voyages 2026
Les voiliers offrent un cadre particulièrement immersif pour les plus jeunes, entre initiation à la voile, activités nautiques, apprentissage des nœuds marins, séances d’observation des étoiles et fins de journée sur le filet de beaupré, véritable marque de fabrique de la compagnie.
Des croisières de 7 à 11 nuits sont proposées notamment au départ d’Athènes, de Venise ou de Rome, avec des escales dans les Sporades, en Sicile, dans les Éoliennes ou les îles pontines.
La compagnie met également en avant la possibilité de privatiser un pont pour des moments en tribu, encourageant les voyages réunissant grands-parents, enfants et petits-enfants.
Lire aussi : Star Clippers lève le voile sur ses Grands Voyages 2026