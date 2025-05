Star Clippers lance sa collection de croisières hiver 2026-2027

Pour l’hiver 2026-2027, lenaviguera exclusivement dans les. Ce cinq-mâts de 134 mètres, pouvant accueillir 227 passagers, effectuera des itinéraires au départ de la Barbade avec une alternance entre la route « Grenadine » (12 croisières de 7 nuits) et la route « Grenade » (7 croisières de 7 nuits). Deux transatlantiques de 16 nuits sont également prévues : l’une reliant Cannes à la Barbade au départ du 25 octobre 2026, l’autre en sens inverse au départ du 29 mars 2027.Le Star Flyer opérera quant à lui entreCe quatre-mâts de 170 passagers proposera huit itinéraires différents. Quatorze croisières de 7 nuits sont programmées, avec une offre variée incluant une croisière spéciale Yoga au départ d’Antigua (6 décembre 2026) et une croisière pour célibataires depuis Sainte-Lucie (8 mars 2027). Deux transatlantiques de 21 nuits sont également prévues.Le, positionné en Asie, effectuera huit croisières de 7 nuits au départ de, combinables pour des séjours de 11 ou 14 nuits. Il s’agit de circuits en boucle passant par la. Le navire proposera également une croisière de Noël (21 décembre 2026) et une pour le Nouvel An (28 décembre 2026), ainsi qu’une transocéanique de 16 nuits entre Bali et Phuket, via Java et Sumatra (10 novembre 2026).