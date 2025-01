Star Clippers dévoile dix nouvelles escales pour 2026

En 2026, les voiliers emblématiques de Star Clippers incluront dix nouvelles escales réparties sur différents itinéraires. Ces ajouts renforceront laen mettant en lumière des ports rarement visités par les grands paquebots. Les nouvelles escales incluent des destinations variées qui permettent aux passagers d’explorer des cultures locales tout en profitant d’une navigation à bord de grands voiliers.Parmi lesprésentés, on retrouve notamment des passages dans des régions moins explorées, offrant une combinaison idéale de détente et d'aventure. Les, avec leur capacité réduite et leur ambiance intimiste, permettent d’accoster dans des ports inaccessibles aux navires de grande taille. Cette spécificité offre une