Star Clippers : Le charme et l’authenticité de la croisière à la voile

Star Clippers est une compagnie de croisières dont la flotte est composée de trois voiliers d’exception : Star Clipper, Star Flyer et Royal Clipper.



Star Clippers a été fondée en 1989 par Mikael Krafft, un entrepreneur suédois passionné de bateaux qui rêvait depuis son enfance de faire revivre les légendaires « clippers » qui sillonnaient les océans au XIXème siècle, l’âge d’or des grands voiliers.



Son pari ambitieux devient réalité en 1991 et 1992 avec la livraison de ses deux premiers barquentins quatre mâts, le « Star Clipper et le « Star Flyer ».



En 2000, la compagnie s’agrandit avec un troisième navire de taille majestueuse : il est nommé « Royal Clipper ». Avec 134 mètres de longueur, cinq mâts, 42 voiles et plus de 5 000 m2 de voilure, il est officiellement reconnu par le Guinness des records 2001 comme le plus grand voilier de croisière entièrement gréé actuellement en service.



Les trois navires de la flotte de Star Clippers sont des reconstitutions de clippers légendaires offrant aujourd’hui le confort d’un cadre raffiné et intimiste, tout en permettant à leurs passagers de vivre une véritable expérience nautique.



Le « Star Flyer » et le « Star Clipper », peuvent accueillir 166 passagers chacun et disposent de 83 cabines et d’un équipage de 74 personnes, tandis que le « Royal Clipper » a une capacité de 227 passagers, 114 cabines et un équipage de 106 personnes.



A chaque escale, les passagers peuvent choisir parmi un large éventail d’excursions adaptées à leur rythme et leurs envies de découverte. Ainsi, de nombreux sports nautiques sont mis gracieusement à disposition de clients, comme les kayaks, les paddles, la planche à voile et le ski nautique, tous encadrés par une équipe dédiée, attentive aux besoins des passagers, dynamique et sympathique.