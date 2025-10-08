Caraïbes et Méditerranée : Star Clippers déroule sa nouvelle collection

En Méditerranée, l’été prochain, la compagnie enrichit sa programmation avec une dizaine de nouvelles escales.



Les Pouilles s’ajoutent au programme, avec Bartella et Monopoli qui répondent à une forte demande du marché français.



La Croatie n’est pas en reste, avec une escale à Sibenik, tout comme l’Italie, avec Pesaro, porte d’accès idéale pour découvrir Saint-Marin.



En Grèce, Star Clippers propose désormais Sifnos et Milos, deux îles encore préservées des grands circuits tout comme Gythio, petite ville portuaire du Péloponnèse.



Star Clippers est la seule compagnie de croisière à faire escale à Ouranopoli, à la découverte du Mont Atos et de sa république monastique autonome.



Côté "grands classiques raffinés", la compagnie met en avant des itinéraires de dix à onze nuits entre Venise et Rome, le long des côtes italiennes, mêlant culture locale, gastronomie et mouillages intimistes.



« Nos passagers cherchent l’authenticité : petits ports, culture locale, gastronomie, et le bateau comme expérience en soi. Voir manœuvrer l’équipage sous voiles fait partie de la magie », insiste la directrice France.