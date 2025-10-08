TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Caraïbes et Méditerranée : Star Clippers déroule sa nouvelle collection

Un programme qui court jusqu'en 2027


Star Clippers reste fidèle à Saint-Martin et offrira l’été prochain, avec ses trois voiliers, dix nouveaux ports d’escale en Méditerranée.


Jeudi 9 Octobre 2025

Béatrice Frantz-Clavier et Eliana Bouvet (Star Clippers) lors du dernier IFTM - Photo : LG
Au salon IFTM 2025, Star Clippers, présente sur le stand de la Guadeloupe, a dévoilé une brochure couvrant ses croisières jusqu’à l’hiver 2027.

« Saint-Martin est notre port d’attache emblématique : l’accès est simple pour les clients, et l’expérience commence dès l’embarquement », souligne d’emblée Eliana Bouvet, directrice marketing et des ventes France.

Deux croisières de sept nuits à bord du Star Flyer s’y alternent.

Les "Îles au Trésor" mènent vers les îles Vierges britanniques, Saint-Kitts, Saint-Barthélemy et la Guadeloupe. Les "Îles Sous le Vent" incluent notamment une escale aux Saintes, avec la possibilité de débarquer directement sur la plage.

Traversée du canal de Panama

La philosophie reste la même : éviter les grands ports saturés par les paquebots et privilégier les mouillages au plus près des villages pittoresques.

Résultat côté ventes : une clientèle haut de gamme qui combine volontiers croisière et séjour à terre, ou enchaîne les deux itinéraires pour un séjour de quinze jours et jusqu’à dix-neuf escales.

« Nos voiliers jettent l’ancre face aux plages : on optimise le temps d’escale et on cultive l’exclusivité », ajoute la responsable.

Parallèlement, le Royal Clipper sera basé à la Barbade de décembre à mars, pour mettre le cap sur les Grenadines et les îles au Vent.

Fin 2025, le Star Clipper opérera à nouveau au Costa Rica, côté Pacifique, avant de traverser le canal de Panama pour rejoindre les Caraïbes orientales. Des départs sont programmés depuis Aruba, Antigua et la Grenade.

Star Clippers : une dizaine de nouvelles escales en Méditerranée

En Méditerranée, l’été prochain, la compagnie enrichit sa programmation avec une dizaine de nouvelles escales.

Les Pouilles s’ajoutent au programme, avec Bartella et Monopoli qui répondent à une forte demande du marché français.

La Croatie n’est pas en reste, avec une escale à Sibenik, tout comme l’Italie, avec Pesaro, porte d’accès idéale pour découvrir Saint-Marin.

En Grèce, Star Clippers propose désormais Sifnos et Milos, deux îles encore préservées des grands circuits tout comme Gythio, petite ville portuaire du Péloponnèse.

Star Clippers est la seule compagnie de croisière à faire escale à Ouranopoli, à la découverte du Mont Atos et de sa république monastique autonome.

Côté "grands classiques raffinés", la compagnie met en avant des itinéraires de dix à onze nuits entre Venise et Rome, le long des côtes italiennes, mêlant culture locale, gastronomie et mouillages intimistes.

« Nos passagers cherchent l’authenticité : petits ports, culture locale, gastronomie, et le bateau comme expérience en soi. Voir manœuvrer l’équipage sous voiles fait partie de la magie », insiste la directrice France.


