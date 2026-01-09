Quatre mois autour du monde avec leurs enfants : leur pari fou à bord d'un paquebot

Entre montée en gamme et accessibilité
Sasha, après avoir fait ses premiers pas sur un bateau MSC, fêtera ses 9 ans pendant ce tour du monde, à bord du navire. Photo : RS
Quand le MSC Magnifica quitte le port de Marseille le 6 janvier 2026, Abigail et Valentin font partie des 412 passagers français embarqués pour le 7ᵉ Tour du Monde de MSC Croisières.
Assistante maternelle pour l’une, maitre-nageur pour l’autre, ils ont décidé de mettre entre parenthèses leur quotidien pour voyager avec leurs deux enfants pendant près de quatre mois, à travers 47 escales dans 25 pays.
« On est un peu impulsifs, mais surtout, on ne voulait pas attendre le bon moment. Finalement, il y a toujours quelque chose qui empêche », expliquent-ils. Habituée des croisières, Abigail a découvert ce mode de voyage très jeune, avant de le transmettre à ses enfants.
Le choix de MSC s’est imposé après comparaison des itinéraires : « L’itinéraire est toujours le critère numéro un, mais on se sent plus en phase avec la philosophie MSC, l’ambiance et les services. » Si le navire offre un cadre rassurant, leur motivation première reste la découverte. « On ne choisit pas une croisière pour le bateau, mais pour les pays que l’on va visiter. »
Un cadre rassurant
Pour cette famille, le format croisière rend possible un projet qui semblait, à première vue, complexe. « On n’est pas des aventuriers sac à dos. Avec des enfants, le bateau offre une vraie sécurité, du confort et une organisation simple. L’hôtel nous suit partout », résument-ils. À bord, les infrastructures facilitent le quotidien, tandis que les escales donnent le rythme du voyage. Jamais sortis d’Europe auparavant, parents et enfants s’apprêtent à découvrir la Namibie, les Caraïbes, la Tunisie ou encore l’Australie. Sans appréhension particulière.
« S’il y a une tempête et qu’on ne peut pas accoster, ce n’est pas grave. C’est le problème du capitaine, pas le nôtre. »
Une expérience qui bouscule aussi les idées reçues sur la croisière. « On imaginait surtout des personnes âgées », reconnaissent-ils. Si la clientèle du tour du monde reste majoritairement composée de retraités, la présence de familles et de voyageurs plus jeunes est de plus en plus visible.
À bord, les enfants se font rapidement des amis, preuve que le produit évolue.
Cette diversification s’inscrit dans une stratégie plus large de MSC Croisières.
Récemment rénové pour les très longs voyages, le MSC Magnifica offre désormais davantage de confort et de services. À partir de 2027, la compagnie proposera pour la première fois l’expérience complète MSC Yacht Club sur une World Cruise, avec suites, espaces privatifs et services premium. Pour autant, le discours reste volontairement accessible. « On n’est ni rentiers ni héritiers. On a travaillé pour se donner les moyens de partir. Quand on veut, on peut », affirme le couple.
Un message qui résonne alors que la MSC World Cruise 2027 est déjà presque complète, et que les réservations pour l’édition 2028 sont ouvertes, avec plusieurs ports d’embarquement possibles, dont Marseille.
