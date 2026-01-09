Quatre mois autour du monde avec leurs enfants : leur pari fou à bord d'un paquebot

Pour cette famille, le format croisière rend possible un projet qui semblait, à première vue, complexe. « On n’est pas des aventuriers sac à dos. Avec des enfants, le bateau offre une vraie sécurité, du confort et une organisation simple. L’hôtel nous suit partout » , résument-ils. À bord, les infrastructures facilitent le quotidien, tandis que les escales donnent le rythme du voyage. Jamais sortis d’Europe auparavant, parents et enfants s’apprêtent à découvrir la Namibie, les Caraïbes, la Tunisie ou encore l’Australie. Sans appréhension particulière.



« S’il y a une tempête et qu’on ne peut pas accoster, ce n’est pas grave. C’est le problème du capitaine, pas le nôtre. »



Une expérience qui bouscule aussi les idées reçues sur la croisière. « On imaginait surtout des personnes âgées », reconnaissent-ils. Si la clientèle du tour du monde reste majoritairement composée de retraités, la présence de familles et de voyageurs plus jeunes est de plus en plus visible.



À bord, les enfants se font rapidement des amis, preuve que le produit évolue.