TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

TMR dévoile les dates de son 51e tour du monde

Un retour aux fondamentaux pour le spécialiste des croisières aériennes


Alors que le 50e tour du monde organisé par TMR s'apprête à décoller, du 8 au 28 février, le voyagiste dévoile les dates et les étapes de la prochaine édition, du 16 novembre au 6 décembre 2026.


Rédigé par le Vendredi 23 Janvier 2026

La 51e édition du tour du monde de TMR fera escale à Rio de Janeiro durant 3 jours - DepositPhotos.com, microgen
La 51e édition du tour du monde de TMR fera escale à Rio de Janeiro durant 3 jours - DepositPhotos.com, microgen
CroisiEurope
L'agence marseillaise TMR s'apprête à signer un record de longévité avec la tenue de son 50e tour du monde aérien, placé "sous le signe de la légende", souligne le Groupe dans un communiqué.

Les participants de cette édition anniversaire s'élanceront, du 8 au 28 février 2026, à travers 9 escales mythiques, de Rio de Janeiro à l’Île de Pâques, de Tahiti à Sydney, d’Angkor à la Baie d’Halong, jusqu’à Samarcande sur la Route de la Soie.

Cette édition anniversaire - qui affiche complet - "s’annonce comme une apothéose, à la hauteur de la saga TMR, qui a déjà permis à plus de 6 500 voyageurs de faire le tour de la planète".

Le voyage est 100% francophone, avec un itinéraire cousu main, une logistique portée par des équipes francophones expertes et un avion entièrement privatisé, dans un cadre tout compris, sécurisé et privilégié.

Lire aussi : TMR : un programme spécial pour son 50e tour du monde

Un 51e tour du monde proposé à partir de 21 900€

Autres articles
Mais Jean-Maurice Ravon, le fondateur de TMR, et ses équipes ne comptent pas s'arrêter là.

Face au succès de ce produit, proposé depuis presque 40 ans, une 51e édition est d'ores et déjà commercialisée.

Prévue du 16 novembre au 6 décembre 2026, "ce nouveau chapitre reprendra les fondamentaux qui font la singularité du Tour du Monde : escales iconiques, accompagnement professionnel expert et nouveau jet privé affrété auprès d’une flotte européenne d’excellence", annonce le TO marseillais.

L'itinéraire est proposé à partir de 21 900€ pour les vols en Classe Évasion, et comprend les transports, les hôtels, les taxes, les repas, les excursions, les visites et les spectacles indiqués au programme.

Des escales sont prévues à Rio de Janeiro (3 jours), Iguaçu (2 jours), l'Île de Pâques (1 jour), Papeete / Tahiti (3 jours), Sydney (2 jours), Siem Reap / Angkor (3 jours), la Baie d'Halong (1 jour), Hanoï (2 jours) et Samarcande (2 jours).

Des options sont disponibles pour les suppléments single, les vols en classe affaires, etc. sur demande auprès de TMR.

Lu 161 fois

Tags : jean maurice ravon, tmr, tour du monde
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme

Brand news LuxuryTravelMaG

Explora journeys débute une année riche en nouveautés et événements

Explora journeys débute une année riche en nouveautés et événements
L'année 2026 marque une accélération du développement d’Explora Journeys. En plus d'étendre sa...
Dernière heure

Amsterdam : vers une interdiction totale des croisières maritimes d’ici 2035 ?

TMR dévoile les dates de son 51e tour du monde

ITA Airways veut accélérer sur le long-courrier

Transilien SNCF Voyageurs prévoit 600 recrutements en Île-de-France en 2026

Civitatis présente son nouveau compagnon de voyage intelligent

Brand News

Hiver au Danemark : Copenhague, une destination urbaine à fort potentiel hors saison

Hiver au Danemark : Copenhague, une destination urbaine à fort potentiel hors saison
En hiver, le Danemark — et en particulier Copenhague — dévoile une facette singulière de son...
Les annonces

MSC CROISIERES - Commercial CSE, collectivités et associations H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

DONNE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - SARL Agence de voyages sans fonds de commerce avec agréments IATA SNCF
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

RIU Hotels &amp; Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée
Distribution

Distribution

TourCom confirme ses ambitions européennes

TourCom confirme ses ambitions européennes
Partez en France

Partez en France

Centenaire de Claude Monet : expositions, jardins et paysages à découvrir

Centenaire de Claude Monet : expositions, jardins et paysages à découvrir
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Royaume-Uni : encore une nouvelle hausse du prix de l'ETA ?

Royaume-Uni : encore une nouvelle hausse du prix de l'ETA ?
Production

Production

Hiver 2026 : l'Égypte s'envole, les États-Unis boudés par les Français

Hiver 2026 : l'Égypte s'envole, les États-Unis boudés par les Français
AirMaG

AirMaG

ITA Airways veut accélérer sur le long-courrier

ITA Airways veut accélérer sur le long-courrier
Transport

Transport

OUIGO se renforce sur la région Grand Est vers Paris et Marseille

OUIGO se renforce sur la région Grand Est vers Paris et Marseille
La Travel Tech

La Travel Tech

Civitatis présente son nouveau compagnon de voyage intelligent

Civitatis présente son nouveau compagnon de voyage intelligent
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

TMR dévoile les dates de son 51e tour du monde

TMR dévoile les dates de son 51e tour du monde
HotelMaG

Hébergement

B&B HOTELS mise sur l’Alsace et rouvre un hôtel à Brumath

B&amp;B HOTELS mise sur l’Alsace et rouvre un hôtel à Brumath
Futuroscopie

Futuroscopie

Les musées ont-ils un avenir et lequel ? [ABO]

Les musées ont-ils un avenir et lequel ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Clef Verte dépasse les 3 000 établissements labellisés

Clef Verte dépasse les 3 000 établissements labellisés
CruiseMaG

CruiseMaG

Amsterdam : vers une interdiction totale des croisières maritimes d’ici 2035 ?

Amsterdam : vers une interdiction totale des croisières maritimes d’ici 2035 ?
TravelJobs

Emploi & Formation

Transilien SNCF Voyageurs prévoit 600 recrutements en Île-de-France en 2026

Transilien SNCF Voyageurs prévoit 600 recrutements en Île-de-France en 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d'affaires : Capital One s'offre Brex pour 5 milliards de dollars

Voyage d'affaires : Capital One s'offre Brex pour 5 milliards de dollars
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias