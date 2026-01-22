TMR dévoile les dates de son 51e tour du monde

La 51e édition du tour du monde de TMR fera escale à Rio de Janeiro durant 3 jours - DepositPhotos.com, microgen
L'agence marseillaise TMR s'apprête à signer un record de longévité avec la tenue de son 50e tour du monde aérien, placé "sous le signe de la légende", souligne le Groupe dans un communiqué.
Les participants de cette édition anniversaire s'élanceront, du 8 au 28 février 2026, à travers 9 escales mythiques, de Rio de Janeiro à l’Île de Pâques, de Tahiti à Sydney, d’Angkor à la Baie d’Halong, jusqu’à Samarcande sur la Route de la Soie.
Cette édition anniversaire - qui affiche complet - "s’annonce comme une apothéose, à la hauteur de la saga TMR, qui a déjà permis à plus de 6 500 voyageurs de faire le tour de la planète".
Le voyage est 100% francophone, avec un itinéraire cousu main, une logistique portée par des équipes francophones expertes et un avion entièrement privatisé, dans un cadre tout compris, sécurisé et privilégié.
Un 51e tour du monde proposé à partir de 21 900€
Mais Jean-Maurice Ravon, le fondateur de TMR, et ses équipes ne comptent pas s'arrêter là.
Face au succès de ce produit, proposé depuis presque 40 ans, une 51e édition est d'ores et déjà commercialisée.
Prévue du 16 novembre au 6 décembre 2026, "ce nouveau chapitre reprendra les fondamentaux qui font la singularité du Tour du Monde : escales iconiques, accompagnement professionnel expert et nouveau jet privé affrété auprès d’une flotte européenne d’excellence", annonce le TO marseillais.
L'itinéraire est proposé à partir de 21 900€ pour les vols en Classe Évasion, et comprend les transports, les hôtels, les taxes, les repas, les excursions, les visites et les spectacles indiqués au programme.
Des escales sont prévues à Rio de Janeiro (3 jours), Iguaçu (2 jours), l'Île de Pâques (1 jour), Papeete / Tahiti (3 jours), Sydney (2 jours), Siem Reap / Angkor (3 jours), la Baie d'Halong (1 jour), Hanoï (2 jours) et Samarcande (2 jours).
Des options sont disponibles pour les suppléments single, les vols en classe affaires, etc. sur demande auprès de TMR.
