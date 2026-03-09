La SNCF ouvre les ventes été 2026

Pour la saison estivale, TGV INOUI renforce notamment ses liaisons vers le sud de la France. Jusqu’à huit allers-retours seront proposés les week-ends entre Paris et Nice en juillet et août. La compagnie prévoit également 200 000 places supplémentaires vers Marseille et Nice au printemps et à l’automne.



Sur l’axe Sud-Est, 60 000 places supplémentaires seront proposées pour les trajets entre Paris et Annecy pendant l’été. Au départ de Strasbourg, plusieurs liaisons saisonnières seront également opérées vers La Rochelle, Quimper et Perpignan entre juillet et août.



Du côté de OUIGO, la ligne saisonnière entre Paris Gare de Lyon et Perpignan circulera du 30 mars au 12 décembre avec un aller-retour quotidien. Un troisième aller-retour quotidien entre Paris et Montpellier sera également proposé à partir de l’été.



Par ailleurs, l’offre OUIGO Train Classique s’étendra avec une nouvelle liaison entre Paris et Bordeaux, desservant notamment Juvisy, Les Aubrais, Saint-Pierre-des-Corps, Poitiers et Angoulême.