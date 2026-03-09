La SNCF ouvre les ventes été 2026

Plusieurs liaisons internationales saisonnières seront également proposées cet été. - DepositPhotos.com/Ale_Mi
Dès le 11 mars 2026, les voyageurs pourront réserver leurs billets TGV INOUI vers la France et l’Europe, TGV Lyria et OUIGO Grande Vitesse pour des circulations comprises entre le 4 juillet et le 12 décembre. Pour les trains INTERCITÉS, les réservations seront ouvertes jusqu’au 16 septembre.
SNCF Voyageurs annonce également l’ouverture des ventes pour plusieurs réseaux régionaux.
Les trains Nomad Normandie seront disponibles pour des voyages du 4 juillet au 30 août, tandis que les lignes Fluo Grand Est entre Paris–Strasbourg et Paris–Mulhouse ouvriront leurs réservations pour des circulations du 27 juin au 16 septembre.
Une offre estivale renforcée vers plusieurs destinations
Pour la saison estivale, TGV INOUI renforce notamment ses liaisons vers le sud de la France. Jusqu’à huit allers-retours seront proposés les week-ends entre Paris et Nice en juillet et août. La compagnie prévoit également 200 000 places supplémentaires vers Marseille et Nice au printemps et à l’automne.
Sur l’axe Sud-Est, 60 000 places supplémentaires seront proposées pour les trajets entre Paris et Annecy pendant l’été. Au départ de Strasbourg, plusieurs liaisons saisonnières seront également opérées vers La Rochelle, Quimper et Perpignan entre juillet et août.
Du côté de OUIGO, la ligne saisonnière entre Paris Gare de Lyon et Perpignan circulera du 30 mars au 12 décembre avec un aller-retour quotidien. Un troisième aller-retour quotidien entre Paris et Montpellier sera également proposé à partir de l’été.
Par ailleurs, l’offre OUIGO Train Classique s’étendra avec une nouvelle liaison entre Paris et Bordeaux, desservant notamment Juvisy, Les Aubrais, Saint-Pierre-des-Corps, Poitiers et Angoulême.
Des liaisons européennes et une ouverture des ventes jusqu’à six mois
Plusieurs liaisons internationales saisonnières seront également proposées cet été.
La ligne Bordeaux–Francfort circulera tous les samedis du 4 juillet au 29 août, avec des arrêts notamment à Poitiers, Massy TGV ou Strasbourg. Une liaison quotidienne entre Marseille et Francfort est par ailleurs proposée toute l’année par DB SNCF Voyageurs en coopération.
Vers l’Espagne, un troisième aller-retour quotidien entre Paris et Barcelone sera ajouté du 4 juillet au 30 août. En Suisse, la liaison directe TGV Lyria entre Lausanne et Marseille sera opérée du 4 juillet au 30 août, avec des arrêts à Genève, Lyon Part-Dieu, Avignon TGV et Aix-en-Provence TGV.
SNCF Voyageurs indique également que les billets TGV INOUI seront désormais ouverts à la vente jusqu’à six mois avant la date de circulation.
A lire aussi : La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne
