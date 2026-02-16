Air France vs SNCF : du mauvais usage du mot “cadeau”

À ceux qui considèrent comme des « cadeaux » les aides, les prêts de liquidité ou encore cet amendement sur l’effacement de créances, on se permettra de rappeler ce qui a été remboursé, ce qui relève d’une compensation de dommage ou d’un abandon comptable.



Les prêts, très encadrés et validés par la Commission européenne - PGE et prêts directs - ont été remboursés, avec en plus un chèque pour l’État estimé entre 330 et 450 millions d’euros. Un « super-cadeau » d’Air France à l’État ? Non : les intérêts.



Rappelons aussi que le dernier dividende versé par Air France-KLM remonte à juillet 2008, au titre de l’exercice 2007. Depuis 2009, le groupe n’a plus versé aucun dividende à ses actionnaires.



Concernant cette « largesse », l’effacement de ces obscures créances détenues par Air France-KLM au sujet des titres super-subordonnés (TSS) souscrits par l’État en 2023 à hauteur de 727,8 millions d’euros en capital, de quoi parle-t-on ?



Un TSS est un titre super-subordonné, un instrument financier pouvant être considéré comme de la dette perpétuelle, mais plus souvent assimilé à des fonds propres.



Il n’a pas d’échéance et, en cas de faillite, n’est remboursé qu’après tous les autres créanciers, donc pratiquement jamais.



En 2023, la Commission européenne a autorisé l’État français à indemniser Air France au titre du premier confinement. Une décision qui n’a jamais été contestée. Cet amendement permet techniquement à l’État d’activer ce qui a été rendu possible par la Commission européenne. C’est la traduction comptable et juridique de l’indemnisation validée par Bruxelles, que seul un amendement du Parlement peut activer.