10 raisons de choisir la Méditerranée en famille cet été


Des paysages ensoleillés aux villes chargées d’histoire, la Méditerranée réunit tout ce que recherchent les familles en vacances. Découvrez 10 raisons qui en font un choix incontournable pour l’été.
Rédigé par Costa Croisières le Lundi 23 Février 2026 à 06:20

1. Un rapport qualité/prix imbattable pour une famille


Entre la pension complète, les spectacles du soir, les piscines, le club enfants, les toboggans, les animations, les escales… une croisière permet de maîtriser le budget tout en multipliant les expériences.

Chez Costa, les enfants jusqu’à 18 ans peuvent voyager gratuitement lorsqu’ils partagent la cabine avec deux adultes (hors taxes portuaires). Une proposition extrêmement compétitive face à l’hôtellerie classique.

Argument vendeur : “Tout est déjà payé avant de partir : pas de surprises, pas de dépenses quotidiennes incontrôlables”.

2. De véritables clubs sur l’eau

Les navires Costa ont été pensés pour offrir le meilleur de l’ambiance club.

Pour les familles, c’est concret :

• Plusieurs piscines, dont certaines parfaitement adaptées aux enfants.
• Des aires de jeux, parcs aquatiques, toboggans selon les navires.
• Une animation continue : jeux, spectacles, soirées à thème.
• Des restaurants variés et adaptés aux goûts des plus jeunes.

Pour les pros, cela signifie une promesse simple à vendre : “Vos clients n’auront jamais le temps de s’ennuyer, même les ados.”

3. Les clubs enfants Costa : Squok Club & Teens Club

La force de Costa pour les familles, c’est son expertise historique en animation enfants. Le Squok Club (3–11 ans) propose jeux d’aventure, ateliers manuels, activités encadrées… De quoi occuper les enfants toute la journée. Au Teens Club (12–17 ans) on retrouve des tournois sportifs, soirées, espaces dédiés… Un argument clé pour embarquer les ados, souvent les plus difficiles à convaincre.
4. Des itinéraires simples, efficaces, adaptés aux familles

La Méditerranée est la destination idéale pour un premier voyage en croisière, et rassurante pour les parents.

Avec Costa, les itinéraires offrent des escales emblématiques qui plaisent à tous : Barcelone, Naples, Rome/Civitavecchia, Marseille, Cagliari, Palerme, Valence… et toujours avec des temps d’escale suffisamment longs pour visiter sans courir, jusqu’à plus de 10 heures !

5. La facilité logistique

Pas de changements d’hôtel, pas de valises à refaire à chaque étape, pas de trajets inter villes à organiser : une fois à bord, tout se gère seul. Les agents gagnent en efficacité : un seul dossier, une seule réservation, moins de SAV, moins d’imprévus et une expérience client très fluide. Des départs facilement accessibles depuis Marseille ou La Seyne-sur-Mer (Toulon). Pour les familles, c’est un confort inégalable : on pose ses valises et on profite pleinement du voyage.

6. Une restauration adaptée à tous

Avec Costa, la gastronomie fait partie de l’expérience, et les familles adorent. On y retrouve des buffets de qualité et à volonté, pour toute la famille, des restaurants avec service à table pour les moments plus calmes, des plats conçus par des chefs étoilés (Hélène Darroze, Bruno Barbieri et Ángel León) et inclus dans le prix de la croisière. Pour les végétariens et les intolérances diverses, des options spécifiques sont prévues. Pour compléter l’expérience en tout inclus, Il est aussi possible de rajouter le forfait boisson My Drinks.

Pour les pros, c’est un argument facile : “Chacun mange ce qu’il veut, quand il veut.”

7. Des Land Expériences pour les familles

L’un des gros atouts chez Costa et une nouveauté : les excursions Fun for Family spécialement construites pour les familles, avec une approche pédagogique, ludique et sécurisée. Les animateurs du Squok Club assurent l’encadrement et les parents peuvent choisir de participer… ou de profiter d’un moment à deux. Des exemples ? Un atelier gladiateur & une visite du Colisée pour les enfants à Rome, une chasse au trésor dans les ruelles de Palma de Majorque, un mini circuit animalier près de Savone ou encore un atelier pizza en famille à Naples.
8. Un environnement sécurisé et rassurant

Sur un navire Costa, tout est pensé pour la sécurité avec du personnel formé et présent en permanence, des espaces surveillés, des cabines communicantes selon les navires et disponibilités. Les agents de voyages peuvent vendre en toute confiance : la croisière est un produit sécurisant pour un voyage à l’étranger avec enfants.
9. Des offres commerciales puissantes pour les familles

Costa propose de nombreuses promotions capables de faire basculer une vente :

Enfants gratuits pour 1 ou 2 enfants de moins de 18 ans partageant la cabine de 2 adultes.
Offre monoparentale : jusqu'à -50% en voyageant seul avec 1 enfant de moins de 18 ans.
Family plan : Faites profitez vos clients de 2 cabines, avec jusqu'à -50% de réduction sur la 2ème cabine intérieure.

Pour les pros, cela signifie : un produit très bien commissionné (environ 15% sur la partie maritime) et la possibilité de fidéliser la clientèle.

10. Le produit “le plus facile à vendre” pour l’été : zéro contrainte, satisfaction maximale

C’est aussi proposer un produit complet, avec un prix attractif, une offre qui plaît à tous et une expérience client extrêmement positive. Les familles reviennent ravies, recommandent à leurs proches, et deviennent des clients long terme. Pour l’agent de voyages, c’est un cercle vertueux : Une vente simple → un dossier rentable → un client satisfait → un retour assuré.

C’est le produit idéal à mettre en avant dans une vitrine, une newsletter, un post Facebook. Retrouvez l’ensemble de nos croisières, toutes les informations sur nos offres famille, ainsi que le matériel publicitaire destiné aux agences. Gérez également vos réservations individuelles et vos demandes de devis groupes sur www.b2b.costaextra.fr


