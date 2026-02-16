10 raisons de choisir la Méditerranée en famille cet été

Avec Costa, la gastronomie fait partie de l’expérience, et les familles adorent. On y retrouve des buffets de qualité et à volonté, pour toute la famille, des restaurants avec service à table pour les moments plus calmes, des plats conçus par des chefs étoilés (Hélène Darroze, Bruno Barbieri et Ángel León) et inclus dans le prix de la croisière. Pour les végétariens et les intolérances diverses, des options spécifiques sont prévues. Pour compléter l’expérience en tout inclus, Il est aussi possible de rajouter le forfait boisson My Drinks.



Pour les pros, c’est un argument facile : “Chacun mange ce qu’il veut, quand il veut.”