Festival de l’Aigle en Mongolie : immersion au cœur d’une tradition millénaire


L’un des événements touristiques les plus emblématiques de Mongolie est le Festival de l’Aigle. Son objectif principal est de préserver et de transmettre aux générations futures la tradition de la chasse à l’aigle pratiquée par la minorité ethnique kazakhe, de promouvoir cette coutume auprès des touristes nationaux et internationaux, et d’en faire un véritable produit touristique. La tradition de la chasse à l’aigle trouve ses origines dans les anciennes sociétés nomades d’Asie centrale et s’est perpétuée jusqu’à nos jours. La Mongolie est aujourd’hui considérée comme le pays ayant le mieux conservé cet héritage culturel. Afin de faire connaître au monde cette tradition riche d’histoire et d’attirer davantage de visiteurs, le Festival de l’Aigle est organisé deux fois par an : au printemps à Oulan-Bator et en automne dans la province de Bayan-Ölgii.


Rédigé par le Lundi 23 Février 2026 à 06:26

© DMD Mongolie
© DMD Mongolie
Hurtigruten

Une ouverture spectaculaire : costumes, chevaux et aigles


Le festival débute par un défilé haut en couleur. Les chasseurs, vêtus de somptueux manteaux traditionnels brodés et coiffés de toques en fourrure, avancent à cheval, leur aigle royal fièrement posé sur le bras. Les chevaux, spécialement entraînés pour évoluer en terrain montagneux, occupent une place essentielle dans cette mise en scène impressionnante.

Lors de la cérémonie d’ouverture, l’attention se porte autant sur l’élégance des costumes que sur la qualité des équipements et la prestance des cavaliers. L’harmonie entre le chasseur, son cheval et son aigle est observée avec soin. Ce moment solennel dépasse le cadre d’une simple compétition : il constitue une véritable célébration identitaire pour la communauté kazakhe.

Le cœur du festival repose ensuite sur des épreuves de chasse simulée. Les juges observent la relation entre l’aigle et son maître, l’obéissance et la réactivité de l’oiseau, ainsi que la précision et la puissance de son envol. Ces démonstrations mettent en lumière la patience, la discipline et la maîtrise nécessaires à cette pratique ancestrale.

Autrefois, certaines compétitions utilisaient des animaux vivants afin d’évaluer les aptitudes des aigles. Cette pratique a été abandonnée afin de répondre aux attentes éthiques des visiteurs et de préserver l’image responsable du festival. Aujourd’hui, les démonstrations se déroulent dans un cadre plus respectueux, tout en conservant leur intensité et leur authenticité.

Une immersion culturelle complète

Le Festival de l’Aigle ne se limite pas aux compétitions. Il permet également aux visiteurs de découvrir les jeux traditionnels kazakhs, notamment :

● Le kökpar, impressionnant jeu équestre où des cavaliers se disputent une carcasse de chèvre
● Le ramassage de pièces au sol à cheval, démonstration spectaculaire d’adresse et d’équilibre

Ces moments offrent un aperçu rare du mode de vie nomade, où l’adresse équestre et la cohésion communautaire occupent une place centrale.
Mais au-delà du spectacle, c’est surtout la rencontre avec le peuple kazakh qui marque les esprits. Hospitaliers et fiers de leur culture, les habitants accueillent les visiteurs dans une atmosphère chaleureuse, souvent autour d’un thé au lait ou d’un plat traditionnel partagé sous la yourte.
© DMD Mongolie
© DMD Mongolie

Un événement devenu incontournable

Au fil des années, le Festival de l’Aigle s’est imposé comme l’un des rendez-vous les plus emblématiques du calendrier touristique mongol. Photographes, réalisateurs et voyageurs curieux viennent y chercher des images fortes, mais aussi une expérience sincère, loin des circuits classiques.

Pour autant, le festival ne se résume pas à un spectacle destiné aux visiteurs. Pour les familles kazakhes, il représente avant tout un moyen de faire vivre une pratique transmise de génération en génération. La chasse à l’aigle n’est pas une mise en scène créée pour le tourisme ; elle fait partie du quotidien et de l’identité de cette communauté installée dans l’ouest du pays.

Un chasseur confiait ainsi :
« L’aigle n’est pas seulement un oiseau pour nous. Il fait partie de notre famille. Grâce au festival, nos enfants s’intéressent à cette tradition et nous pouvons la partager avec ceux qui viennent la découvrir. »
© DMD Mongolie
© DMD Mongolie

Une expérience à part

Assister au Festival de l’Aigle, c’est prendre le temps d’observer une relation rare entre l’homme et l’animal, dans un décor naturel spectaculaire. C’est aussi découvrir une région encore préservée et échanger avec une communauté fière de ses racines.
Plus qu’un simple événement, le festival laisse souvent une impression durable : celle d’avoir approché une culture vivante, encore profondément liée à son environnement.

