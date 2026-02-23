Festival de l’Aigle en Mongolie : immersion au cœur d’une tradition millénaire

Une ouverture spectaculaire : costumes, chevaux et aigles

Le festival débute par un défilé haut en couleur. Les chasseurs, vêtus de somptueux manteaux traditionnels brodés et coiffés de toques en fourrure, avancent à cheval, leur aigle royal fièrement posé sur le bras. Les chevaux, spécialement entraînés pour évoluer en terrain montagneux, occupent une place essentielle dans cette mise en scène impressionnante.



Lors de la cérémonie d’ouverture, l’attention se porte autant sur l’élégance des costumes que sur la qualité des équipements et la prestance des cavaliers. L’harmonie entre le chasseur, son cheval et son aigle est observée avec soin. Ce moment solennel dépasse le cadre d’une simple compétition : il constitue une véritable célébration identitaire pour la communauté kazakhe.



Le cœur du festival repose ensuite sur des épreuves de chasse simulée. Les juges observent la relation entre l’aigle et son maître, l’obéissance et la réactivité de l’oiseau, ainsi que la précision et la puissance de son envol. Ces démonstrations mettent en lumière la patience, la discipline et la maîtrise nécessaires à cette pratique ancestrale.



Autrefois, certaines compétitions utilisaient des animaux vivants afin d’évaluer les aptitudes des aigles. Cette pratique a été abandonnée afin de répondre aux attentes éthiques des visiteurs et de préserver l’image responsable du festival. Aujourd’hui, les démonstrations se déroulent dans un cadre plus respectueux, tout en conservant leur intensité et leur authenticité.