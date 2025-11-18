TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
DMD Mongolie rejoint l'annuaire des DMC, DestiMaG

Réceptif Mongolie


DMD Mongolie est une agence réceptive spécialiste de la Mongolie. Elle rejoint l'Annuaire des DMC, DestiMaG.


Rédigé par le Mardi 18 Novembre 2025

Fondée en 1998, l’agence DMD Mongolie organise des séjours sur-mesure en Mongolie, avec une équipe francophone, une assistance 24 h/24 et un positionnement qui se veut responsable.

DMD Mongolie met l’accent sur la flexibilité et l’écoute : « Notre équipe est adaptée en fonction de vos activités, hébergements, étapes, saisons, et de toutes vos envies, pour réaliser un séjour à la hauteur de vos attentes. »

Chaque client dispose d’un interlocuteur dédié, sans intermédiaire, afin d’optimiser le prix et la qualité : « Nous sommes en contact direct avec la destination Mongolie, sans intermédiaire. Afin d’offrir des voyages au prix juste, nous travaillons systématiquement avec les partenaires les plus compétents, proposant des prestations de qualité à des tarifs adaptés.»

Avec plus de 25 ans d’expérience, elle propose des guides francophones ou anglophones et des chauffeurs spécialisés. Son savoir-faire sur le sur-mesure, lui permet de s’adresser à des profils variés : amateurs d’aventure, familles, passionnés de culture nomade ou voyageurs exigeants.

L’ancrage local de DMD Mongolie constitue un élément central de son positionnement. L’ensemble de l’équipe, basée à Oulan-Bator, travaille au plus près du terrain et maîtrise les spécificités de la destination, qu’il s’agisse des saisons, des contraintes logistiques ou des usages locaux.

Cette implantation permet également de fournir des informations précises et un accompagnement personnalisé en français comme en anglais. L’agence met en avant une assistance permanente tout au long du séjour, assurant un suivi continu et une réactivité immédiate en cas de besoin.

Découvrez la fiche de DMD Mongolie

Pour votre référencement dans l'annuaire des DMC sur TourMaG,
contactez Gentiane ROMANET
Commerciale DestiMaG

EMAIL commercial@dmcmag.com
TEL. +33 4 91 58 57 54


