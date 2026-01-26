TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Découverte de « Tsagaan Sar »

Le nouvel an lunaire en Mongolie


Fête de la vie : célébrer l’hiver traversé dans l’abondance, accueillir le printemps dans la prospérité, et se réjouir d’une année de plus offerte par le destin.


Rédigé par le Lundi 26 Janvier 2026

Voyager en Mongolie en hiver, c’est le fait d’ouvrir une nouvelle porte dans la vie

© Ariunzaya AMARTUVSHIN – DMD MONGOLIE
Aer Lingus
La Mongolie, vaste pays des steppes infinies, est renommée pour la richesse de sa culture nomade et pour l’épopée de Gengis Khan, inscrite à l’éclate dans l’histoire du monde. Terre des quatre saisons, chacune révèle sa beauté singulière. Mais c’est l’été, doux et lumineux, qui invite le voyageur à découvrir ses paysages grandioses et ses trésors naturels.

Au-delà des panoramas à couper le souffle, ce sont les rencontres qui marquent le cœur : l’accueil chaleureux des familles nomades, leur hospitalité sincère et leur générosité vous enveloppent comme si vous deveniez l’un des leurs. Cette expérience unique restera gravée dans votre mémoire et transformera votre regard sur la vie, bien après votre retour.

Le nouvel an lunaire – L’occasion précieuse d’être proche aux nomades

Le Tsagaan Sar est la fête qui célèbre le fait d’avoir traversé l’hiver dans l’abondance, d’accueillir le printemps chaleureux et d’ajouter une année de plus à sa vie. C’est l’une des grandes fêtes nationales que nous, Mongols, avons héritée de nos ancêtres depuis les temps anciens.

L’objectif principal de cette célébration est de reconnaître et d’honorer nos traditions, de les transmettre aux générations futures, d’aimer et de chérir nos parents et nos proches, de renforcer les liens familiaux, de retrouver les parents éloignés, d’échanger des paroles bienveillantes et d’accomplir de bonnes actions.

Durant cette fête, chaque geste est accompli selon de belles coutumes ancestrales destinées à être transmises à nos descendants. C’est pourquoi le Tsagaan Sar constitue aussi une période idéale pour les voyageurs curieux de découvrir de nouvelles traditions : il leur offre l’occasion d’être proches des nomades, de partager leur quotidien et de mieux comprendre leur mode de vie.
© Ariunzaya AMARTUVSHIN – DMD MONGOLIE
Les autres événements qui méritent d’être découverts

À la fin de l’hiver, au moment de saluer le printemps, outre la fête du Tsagaan Sar, il existe de nombreuses célébrations et activités intéressantes auxquelles assister. Parmi celles qui attirent particulièrement les voyageurs figurent « le Festival des Mille Chameaux » et le festival de glace « Perle Bleue ». Ces événements coïncident souvent avec la période du Tsagaan Sar, offrant ainsi l’occasion unique de découvrir deux grandes fêtes mongoles.
Comme les hivers en Mongolie sont très froids, ils permettent aussi de vivre des activités hivernales passionnantes : balades en traîneau à chiens ou à chevaux, patinage sur les lacs et rivières entièrement gelés, excursions en voiture sur la glace, ou encore séjours dans les stations de ski.
© Ariunzaya AMARTUVSHIN – DMD MONGOLIE
DMD Mongolie, agence réceptive en Mongolie


Votre interlocutrice Ariunzaya AMARTUVSHIN chez DMD Mongolie

info@dmd-mongolie.com
+976 7011 5534 et -976 8813 5541
www.dmd-mongolie.com

TravelJobs

Emploi & Formation

Transilien SNCF Voyageurs prévoit 600 recrutements en Île-de-France en 2026

Transilien SNCF Voyageurs prévoit 600 recrutements en Île-de-France en 2026
