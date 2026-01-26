Découverte de « Tsagaan Sar »

Le Tsagaan Sar est la fête qui célèbre le fait d’avoir traversé l’hiver dans l’abondance, d’accueillir le printemps chaleureux et d’ajouter une année de plus à sa vie. C’est l’une des grandes fêtes nationales que nous, Mongols, avons héritée de nos ancêtres depuis les temps anciens.



L’objectif principal de cette célébration est de reconnaître et d’honorer nos traditions, de les transmettre aux générations futures, d’aimer et de chérir nos parents et nos proches, de renforcer les liens familiaux, de retrouver les parents éloignés, d’échanger des paroles bienveillantes et d’accomplir de bonnes actions.



Durant cette fête, chaque geste est accompli selon de belles coutumes ancestrales destinées à être transmises à nos descendants. C’est pourquoi le Tsagaan Sar constitue aussi une période idéale pour les voyageurs curieux de découvrir de nouvelles traditions : il leur offre l’occasion d’être proches des nomades, de partager leur quotidien et de mieux comprendre leur mode de vie.