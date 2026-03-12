THAI : un vol supplémentaire entre Bangkok et Paris CDG

THAI ajoute un vol le 18 mars 2026 sur la liaison Bangkok - Paris CDG - Bangkok - DepositPhotos.com, phuongphoto
Dans le contexte actuel de pénurie de vols, suite au conflit au Moyen-Orient, la compagnie THAI annonce la mise en place en GDS, très prochainement, d'un vol supplémentaire prévu le 18 mars 2026 sur la liaison Bangkok - Paris CDG - Bangkok.
Détails du vol :
- BKK - CDG (vol TG8690) : BKK 01:05 - CDG 07:50
- CDG - BKK (vol TG8691) : CDG 11:00 - BKK 04:30 +1
Lire aussi : Air Mauritius ajoute des vols entre Maurice et Paris-CDG
Détails du vol :
- BKK - CDG (vol TG8690) : BKK 01:05 - CDG 07:50
- CDG - BKK (vol TG8691) : CDG 11:00 - BKK 04:30 +1
Lire aussi : Air Mauritius ajoute des vols entre Maurice et Paris-CDG
Autres articles
-
Au Salon Mondial du Tourisme, les voyageurs partagés face au contexte géopolitique (vidéo)
-
Pétrole : les compagnies aériennes augmentent leurs surcharges carburant
-
Surcharge carburant : quelles sont les règles ?
-
Golfe : EDV et SETO recommandent de suspendre les départs vers 9 pays jusqu’au 31 mars
-
Air Mauritius ajoute des vols entre Maurice et Paris-CDG