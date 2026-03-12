THAI : un vol supplémentaire entre Bangkok et Paris CDG

Détails du vol

Dans le contexte actuel de pénurie de vols, suite au conflit au Moyen-Orient, la compagnie THAI annonce la mise en place en GDS, très prochainement, d'- BKK - CDG (vol TG8690) : BKK 01:05 - CDG 07:50- CDG - BKK (vol TG8691) : CDG 11:00 - BKK 04:30 +1