THAI : un vol supplémentaire entre Bangkok et Paris CDG

Le 18 mars 2026


Face aux perturbations aériennes liées à la crise au Moyen-Orient, THAI annonce la mise en place d'un vol aller-retour entre Bangkok et Paris CDG, le 18 mars prochain.


Rédigé par le Jeudi 12 Mars 2026 à 16:20

THAI ajoute un vol le 18 mars 2026 sur la liaison Bangkok - Paris CDG - Bangkok - DepositPhotos.com, phuongphoto
TourMaG
Dans le contexte actuel de pénurie de vols, suite au conflit au Moyen-Orient, la compagnie THAI annonce la mise en place en GDS, très prochainement, d'un vol supplémentaire prévu le 18 mars 2026 sur la liaison Bangkok - Paris CDG - Bangkok.

Détails du vol :

- BKK - CDG (vol TG8690) : BKK 01:05 - CDG 07:50

- CDG - BKK (vol TG8691) : CDG 11:00 - BKK 04:30 +1

Lire aussi : Air Mauritius ajoute des vols entre Maurice et Paris-CDG


Tags : bangkok, crise golfe, thai, thai airways
