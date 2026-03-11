Rapatriement Moyen-Orient : la France obtient davantage de vols vers Paris

"Pour la France, cette escalade est porteuse de risques majeurs pour la sécurité de nos compatriotes, pour la sécurité de nos partenaires, pour la stabilité de la région et pour l'économie mondiale.



Nous le voyons chaque jour un peu plus.



Et dans ce contexte, la France agit en force de paix. Notre action collective est guidée par quatre priorités

Au 11 mars, donc aujourd'hui, 12 vols ont été affrétés depuis le 28 février dernier, prioritairement destinés aux personnes vulnérables.



1 400 ressortissants ont pu bénéficier de ces vols, dont une cinquantaine d'étrangers, en grande partie des Européens, au titre du MPCU, le mécanisme de protection civile de l'Union européenne.



Six vols supplémentaires sont prévus dans les prochains jours et, au total, au terme des vols réalisés ou programmés, environ 2 000 ressortissants français auront bénéficié des vols affrétés d'ici la fin de semaine