Oceania Cruises lance sa nouvelle campagne mondiale

Une nouvelle signature de marque


Oceania Cruises a dévoilé une nouvelle campagne de communication mondiale baptisée "The Joy of Traveling Well". À travers cette plateforme de marque repensée, la compagnie entend réaffirmer son positionnement sur le segment du luxe contemporain, en mettant l’accent sur la qualité de l’expérience et la liberté de voyager à son propre rythme.


Rédigé par le Mercredi 11 Mars 2026 à 11:00

Avec sa nouvelle signature de marque, Ocean Cruises, filiale de Norwegian Cruise Line, veut illustrer une évolution des attentes des voyageurs, pour lesquels le luxe ne se définit plus seulement par l’abondance mais par la profondeur de l’expérience et l’attention portée aux détails.

« Le lancement de la campagne “The Joy of Traveling Well” exprime avec clarté l’essence même d’Oceania Cruises », explique Jason Montague, Chief Luxury Officer de la compagnie. « Le véritable luxe réside dans la liberté d’explorer le monde à son propre rythme. »

La nouvelle plateforme de marque repose sur quatre axes : des itinéraires immersifs, conçus pour permettre une découverte plus approfondie des destinations ; des navires à taille humaine, favorisant une atmosphère élégante et détendue ; un service personnalisé, porté par une hospitalité attentive ; et la gastronomie, signature historique de la compagnie avec son concept "The Finest Cuisine at Sea".

Une campagne déployée à l'échelle internantionale

Cette évolution s’accompagne également d’un positionnement réservé aux adultes, destiné à préserver à bord une atmosphère calme et raffinée.

La campagne sera déployée à l’échelle internationale sur les plateformes numériques, les réseaux sociaux, la presse et la télévision, avec un nouveau film de marque et des visuels repensés.

Elle s’appuie enfin sur la promesse "Your World Included", qui regroupe plusieurs prestations incluses dans le prix de la croisière, comme les restaurants de spécialités, le Wi-Fi Starlink illimité, les pourboires ou encore la blanchisserie.

Les passagers peuvent également choisir entre un crédit pour les excursions à terre ou une sélection de vins et de bières à table.

Tags : croisieres, oceania cruises
