Dubaï : "Il existe un contraste saisissant entre la situation et la vie qui continue" (Vidéo)

" C'est une ville très paisible, très propre : tout y est neuf.



Les touristes et les habitants sont en maillot de bain dans les piscines, tout en entendant les explosions. Il existe un contraste saisissant entre la situation et la vie qui continue.



La plus grande difficulté a été de comprendre ce qu'il se passait et de trouver des sources fiables.



Quand on apprend que ce sont des missiles balistiques qui ont été interceptés, c'est un peu stressant. Au moindre bruit, nous regardons un peu partout pour voir ce qu'il se passe.



C'est très ubuesque ", nous explique celui qui aurait dû être dans le vol retour ce mardi 10 mars 2026.



Entre le fait de trouver des informations sur les attaques, il a aussi fallu se loger.



Comme des milliers d'autres touristes coincés dans les Émirats, bon nombre ont dû se reloger, car leurs réservations arrivaient à échéance, ou pour s'éloigner des bases américaines et donc des explosions du bouclier anti-missiles.



" Il y a beaucoup d'expatriés ; les gens se posent des questions : qu’est-ce que vous faites ? Est-ce que vous avez trouvé un hôtel ?



Il n'est pas si simple de trouver des sources d'information fiables. Ça fait du bien de partager des infos, ce que l'on ressent et ce que chacun fait. Il y a aussi des personnes parties à Oman, où il y a jusqu'à 10h d'attente à la frontière.



Cela fait 10 jours que j'essaie de revenir, c'est compliqué. Il y a des vols disponibles qui sont annulés à la dernière minute en fonction des événements. Les sites sont saturés, on doit payer, mais nous ne sommes pas remboursés immédiatement.



Puis les services clients sont submergés par les appels : il faut être patient, le temps peut paraître un peu long," conclut Damien Marx, le patron de Partir.com.