Moyen-Orient : Celestyal contraint d'annuler deux croisières en Méditerranée

Dans ce contexte, tous les passagers du Celestyal Discovery ont désormais été débarqués « en toute sécurité » à Dubaï, aux Émirats arabes unis.



Le second navire présent dans la région, le Celestyal Journey, est quant à lui actuellement amarré à Doha, au Qatar. La compagnie précise travailler à faire débarquer les derniers passagers « au cours des prochaines 24 heures ».



Les deux navires restent pleinement opérationnels et prêts à prendre la mer. Leur départ de la région se fera conformément aux directives des autorités compétentes.