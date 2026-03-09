Moyen-Orient : Celestyal contraint d'annuler deux croisières en Méditerranée

le Celestyal Journey, est quant à lui actuellement amarré à Doha, au Qatar @Celestyal
Compte tenu de la situation actuelle au Moyen-Orient, Celestyal a annoncé l’annulation des croisières "Emblématique îles grecques" prévues les 20 mars (3 nuits) et 23 mars (4 nuits), opérées par le Celestyal Discovery.
Les passagers ayant réservé ces départs se verront proposer un remboursement intégral ou un crédit pour une prochaine croisière.
La compagnie précise suivre « de près l’évolution de la situation » et rester concentrée sur la reprise de ses itinéraires dès que possible.
Les passagers ayant réservé ces départs se verront proposer un remboursement intégral ou un crédit pour une prochaine croisière.
La compagnie précise suivre « de près l’évolution de la situation » et rester concentrée sur la reprise de ses itinéraires dès que possible.
Les passagers du Celestyal Discovery tous débarqués à Dubaï
Autres articles
-
Vols affrétés, clients rapatriés... le point avec Cyrille Fradin (Fram-Promovacances)
-
Conflit Moyen-Orient : derrière la crise aérienne, un risque cyber pour le tourisme [ABO]
-
Marché des changes : le dollar reste refuge malgré les tensions géopolitiques [ABO]
-
Crise au Moyen-Orient : NG Travel et FRAM organisent le rapatriement de leurs clients
-
Guerre dans le Golfe : Air France propose des "prix régulés"
Dans ce contexte, tous les passagers du Celestyal Discovery ont désormais été débarqués « en toute sécurité » à Dubaï, aux Émirats arabes unis.
Le second navire présent dans la région, le Celestyal Journey, est quant à lui actuellement amarré à Doha, au Qatar. La compagnie précise travailler à faire débarquer les derniers passagers « au cours des prochaines 24 heures ».
Les deux navires restent pleinement opérationnels et prêts à prendre la mer. Leur départ de la région se fera conformément aux directives des autorités compétentes.
Le second navire présent dans la région, le Celestyal Journey, est quant à lui actuellement amarré à Doha, au Qatar. La compagnie précise travailler à faire débarquer les derniers passagers « au cours des prochaines 24 heures ».
Les deux navires restent pleinement opérationnels et prêts à prendre la mer. Leur départ de la région se fera conformément aux directives des autorités compétentes.