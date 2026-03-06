TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Crise Moyen-Orient : le SETO salue l’organisation de vols spéciaux par les tour-opérateurs

le SETO se félicite de la mobilisation de ses membres


Les tour-opérateurs membres du SETO affrètent des vols spéciaux pour rapatrier leurs clients bloqués aux Maldives et mettent en place une cellule de soutien psychologique avec Mutuaide Travel.


Rédigé par le Vendredi 6 Mars 2026 à 16:56

Tour-opérateurs : vols spéciaux et cellule psychologique pour rapatrier les clients bloqués - Depositphotos.com Auteur Paopano
Dans un communiqué de presse, le SETO (Syndicat des Entreprises du Tour Operating) se félicite des initiatives de ses membres pour organiser le retour de leurs clients bloqués à destination.

"En affrétant à leurs frais des avions pour assurer leur retour dans les meilleures conditions, les tour-opérateurs démontrent une nouvelle fois leur professionnalisme, leur sens des responsabilités et leur solidarité." précise le syndicat.

Comme nous l'avons évoqué dans nos colonnes, un premier vol Air Austral en provenance de Malé, a été co-affrété par Exotismes, Nautil, Club Med, Kuoni et Maisons du Voyage et a atterri cet après-midi à 16 heures à l’aéroport de Parid CDG avec 260 clients à bord.

Un deuxième vol au départ de Malé sur Qatar Airways affrété par Voyage Privé partira le 8 mars avec 350 clients, arrivée Paris CDG. Enfin, un troisième vol avec Air Caraïbes : Malé/Colombo/ Paris Orly est programmé le 10 mars, co-affrété par Thalasso N°1, Fram, NG Travel, Austral Lagon, Solea, Voyageurs du Monde avec 480 clients à bord.

"Au-delà des frais engagés par les tour-opérateurs pour affréter (100% du coût), la principale difficulté a été de trouver des avions disponibles pour assurer ces opérations spéciales." précise le SETO.

Cellule de soutien psychologique avec Mutuaide Travel

"Confier ses vacances à un professionnel s’évalue tout particulièrement dans les périodes de crise : recherche de solutions pour assurer le retour dans les meilleures délais et conditions de sécurité, assistance des clients sur place, prise en charge des hébergements au-delà de la période prévue dans le voyage."

Dans le prolongement de l’assistance clients, le SETO vient de mettre en place avec son partenaire membre associé Mutuaide Travel une cellule de soutien psychologique pour tout client à destination ou venant de rentrer qui en exprimerait le besoin. Cette cellule interviendra sur une ligne dédiée ouverte 24/24 joignable gratuitement de l’étranger.

De plus pour les clients à destination ayant un problème de rupture de médicaments Mutuaide Travel établira une nouvelle ordonnance et/ou une consultation gratuite en visio.

Patrice Caradec, Président du SETO a déclaré : « Je remercie les tour-opérateurs et leurs cellules de crise, les compagnies aériennes très réactives qui ont permis la mise en place de ces vols, l’écoute et la disponibilité de notre membre associé Mutuaide Travel. Dans la gestion de cette crise, je me félicite également de la complicité habituelle avec les Entreprises du Voyage »

