Crise Moyen-Orient : le SETO salue l’organisation de vols spéciaux par les tour-opérateurs

"Confier ses vacances à un professionnel s’évalue tout particulièrement dans les périodes de crise : recherche de solutions pour assurer le retour dans les meilleures délais et conditions de sécurité, assistance des clients sur place, prise en charge des hébergements au-delà de la période prévue dans le voyage."



Dans le prolongement de l’assistance clients, le SETO vient de mettre en place avec son partenaire membre associé Mutuaide Travel une cellule de soutien psychologique pour tout client à destination ou venant de rentrer qui en exprimerait le besoin. Cette cellule interviendra sur une ligne dédiée ouverte 24/24 joignable gratuitement de l’étranger.



De plus pour les clients à destination ayant un problème de rupture de médicaments Mutuaide Travel établira une nouvelle ordonnance et/ou une consultation gratuite en visio.



Patrice Caradec, Président du SETO a déclaré : « Je remercie les tour-opérateurs et leurs cellules de crise, les compagnies aériennes très réactives qui ont permis la mise en place de ces vols, l’écoute et la disponibilité de notre membre associé Mutuaide Travel. Dans la gestion de cette crise, je me félicite également de la complicité habituelle avec les Entreprises du Voyage »