TUI dévoile les lauréats 2026 de ses Global Hotel Awards

Pour 2026, TUI a fait évoluer son dispositif afin de mieux correspondre aux critères de choix actuels des voyageurs.



Les catégories ont été réorganisées par grandes régions et enrichies de nouvelles distinctions thématiques.



Sur les 22 prix décernés, 20 reposent exclusivement sur les retours clients recueillis via des questionnaires post-séjour.



Seuls les établissements figurant dans le top 10% des scores de satisfaction parmi plus de 13 000 hôtels peuvent être sélectionnés. Les prix Sustainability et Lifetime Achievement sont, quant à eux, attribués par un jury d’experts.



Parmi les nouvelles catégories thématiques, plusieurs établissements ont été distingués pour leur positionnement spécifique.



Le prix Best Hotel Family Friendly a été remis au TUI MAGIC LIFE Sarigerme. Le trophée Best Hotel Food & Gastronomy revient au Liberty Hotels Lykia Adults Only, reconnu pour la qualité de son offre culinaire.



Enfin, le prix Best Hotel Customer Service a été attribué à Mike’s Hotel & Apartments, salué pour la qualité de son accueil.



Plusieurs hôtels ont été récompensés pour leurs performances sur des marchés spécifiques. Le titre de Best Hotel TUI France a été décerné à Iconique Club Marmara Del Mar. Dans la catégorie urbaine, le prix Best Hotel – Cities a été attribué au H10 Croma Málaga.