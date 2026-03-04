TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
TUI dévoile les lauréats 2026 de ses Global Hotel Awards

Les meilleurs hôtels mondiaux distingués par les clients


Les TUI Global Hotel Awards 2026, organisés à Berlin par TUI Group, ont distingué 22 établissements et professionnels de l’hôtellerie internationale. Fondées majoritairement sur les évaluations de plus de 20 millions de clients, ces récompenses mettent en lumière les meilleures performances en matière de satisfaction, d’expérience et d’innovation.


Jeudi 5 Mars 2026

Les TUI Global Hotel Awards 2026, organisés à Berlin par TUI Group, ont distingué 22 établissements - Depositphotos.com, PR-PhotoDesign
Le 2 mars 2026 à Berlin, TUI Group a dévoilé les lauréats des TUI Global Hotel Awards 2026.

Ces distinctions récompensent les établissements ayant offert les meilleures expériences à plus de 20 millions de clients du groupe à travers le monde.

Au total, 22 catégories ont été mises à l’honneur, reflétant la diversité de l’offre hôtelière proposée par TUI.

L’édition 2026 a introduit deux prix globaux distinguant séparément les hôtels de charme et les établissements de grande capacité.

Le titre de Best Boutique Hotel Globally a été attribué au Lindos Blu Luxury Hotel & Suites, tandis que le prix de Best Large Hotel Globally revient au TUI BLUE Sarigerme Park.

Ces deux hôtels ont enregistré les scores de satisfaction client les plus élevés dans leurs catégories respectives, tous marchés confondus.

Un programme repensé, pour refléter les nouvelles attentes

Pour 2026, TUI a fait évoluer son dispositif afin de mieux correspondre aux critères de choix actuels des voyageurs.

Les catégories ont été réorganisées par grandes régions et enrichies de nouvelles distinctions thématiques.

Sur les 22 prix décernés, 20 reposent exclusivement sur les retours clients recueillis via des questionnaires post-séjour.

Seuls les établissements figurant dans le top 10% des scores de satisfaction parmi plus de 13 000 hôtels peuvent être sélectionnés. Les prix Sustainability et Lifetime Achievement sont, quant à eux, attribués par un jury d’experts.

Parmi les nouvelles catégories thématiques, plusieurs établissements ont été distingués pour leur positionnement spécifique.

Le prix Best Hotel Family Friendly a été remis au TUI MAGIC LIFE Sarigerme. Le trophée Best Hotel Food & Gastronomy revient au Liberty Hotels Lykia Adults Only, reconnu pour la qualité de son offre culinaire.

Enfin, le prix Best Hotel Customer Service a été attribué à Mike’s Hotel & Apartments, salué pour la qualité de son accueil.

Plusieurs hôtels ont été récompensés pour leurs performances sur des marchés spécifiques. Le titre de Best Hotel TUI France a été décerné à Iconique Club Marmara Del Mar. Dans la catégorie urbaine, le prix Best Hotel – Cities a été attribué au H10 Croma Málaga.

Une reconnaissance par grandes régions touristiques

TUI a également distingué les meilleurs établissements par grandes zones géographiques.

L'Hotel Caravel a été sacré Best Hotel Northern & Central Europe, tandis que l'Hotel Fariones a remporté la catégorie Espagne & Portugal.

En Grèce et à Chypre, le Lindos Blu Luxury Hotel & Suites s’est imposé. Le TUI BLUE Barut Andiz a été distingué pour la zone Türkiye & Balkans.

Au Moyen-Orient et en Afrique, le Steigenberger Resort Alaya a été récompensé, tandis que le ROBINSON NOONU s’est imposé pour l’Asie et l’océan Indien. Sur le continent américain, le Secrets Maroma Beach Riviera Cancún a été désigné lauréat.

Le ib[Sustainability Award 2026]i a été attribué au Lagoon Attitude, distingué pour ses initiatives en matière de responsabilité environnementale et de gestion durable.

Le Lifetime Achievement Award 2026 a été remis à Abel Matutes Tur, fondateur et président du groupe Sirenis Hotels & Resorts. Créée à la fin des années 1960 à Ibiza, l’entreprise familiale s’est développée en Espagne, en République dominicaine, au Mexique et en Colombie. Elle compte aujourd’hui huit hôtels et plus de 3 500 collaborateurs.

TUI Group dépasse ses objectifs 2025, recul de la région Ouest


