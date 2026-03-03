Turkish Airlines s’associe à Google pour améliorer la localisation des bagages - Depositphotos.com @triple_t_3dsign
Turkish Airlines a annoncé un partenariat avec Google dans le cadre du déploiement de la nouvelle fonctionnalité "partager la position d’un objet" intégrée à l’application Find Hub.
En tant que partenaire de lancement, Turkish Airlines accepte désormais les liens de localisation générés via Find Hub dans son processus officiel de récupération des bagages.
Concrètement, les passagers équipés d’une balise de suivi compatible peuvent générer un lien sécurisé depuis l’application, puis le transmettre aux équipes bagages de la compagnie afin de faciliter la localisation de l’objet concerné.
Selon le fonctionnement présenté, l’utilisateur sélectionne l’objet manquant dans l’application et active l’option de partage de position pour générer une URL unique et sécurisée.
Ce lien peut ensuite être communiqué à un représentant du service bagages, qui accède aux informations de localisation mises à jour en temps réel.
A lire aussi : Projet Genie : Google va-t-il révolutionner la promotion touristique ?
En tant que partenaire de lancement, Turkish Airlines accepte désormais les liens de localisation générés via Find Hub dans son processus officiel de récupération des bagages.
Concrètement, les passagers équipés d’une balise de suivi compatible peuvent générer un lien sécurisé depuis l’application, puis le transmettre aux équipes bagages de la compagnie afin de faciliter la localisation de l’objet concerné.
Selon le fonctionnement présenté, l’utilisateur sélectionne l’objet manquant dans l’application et active l’option de partage de position pour générer une URL unique et sécurisée.
Ce lien peut ensuite être communiqué à un représentant du service bagages, qui accède aux informations de localisation mises à jour en temps réel.
A lire aussi : Projet Genie : Google va-t-il révolutionner la promotion touristique ?
Une innovation pour accélérer la récupération des bagages
Autres articles
-
Projet Genie : Google va-t-il révolutionner la promotion touristique ?
-
Commerce agentique : Google va-t-il changer la donne dans le voyage avec l'IA ?
-
Faux reportages IA : le tourisme face à une vague de désinformation sans précédent
-
Google à la mode IA : quelle vie sans clic ni audience ? [ABO]
-
Google Travel devient une marketplace : quels impacts concrets pour les acteurs français ?
Le dispositif repose sur plusieurs garanties de confidentialité : les passagers conservent le contrôle du partage à tout moment, celui-ci peut être interrompu directement depuis l’application, les liens expirent automatiquement après sept jours et le partage est désactivé une fois l’objet retrouvé.
Toutes les données de localisation sont cryptées.
Mehmet Yıldırım, Vice-Président des Opérations au Sol de Turkish Airlines, a souligné que cette initiative s’inscrit dans les investissements continus de la compagnie dans des solutions digitales basées sur les données.
Il a également indiqué que l’intégration de technologies comme Find Hub permet d’offrir des capacités renforcées de suivi et de récupération des bagages sur un réseau de plus de 350 destinations.
De son côté, Erik Kay, Vice-Président de l’Ingénierie chez Google, a rappelé que Find Hub s’appuie sur un écosystème ouvert et un réseau participatif d’appareils Android pour faciliter la localisation d’objets perdus, en mettant en avant la simplicité d’usage et l’interopérabilité de la solution.
Toutes les données de localisation sont cryptées.
Mehmet Yıldırım, Vice-Président des Opérations au Sol de Turkish Airlines, a souligné que cette initiative s’inscrit dans les investissements continus de la compagnie dans des solutions digitales basées sur les données.
Il a également indiqué que l’intégration de technologies comme Find Hub permet d’offrir des capacités renforcées de suivi et de récupération des bagages sur un réseau de plus de 350 destinations.
De son côté, Erik Kay, Vice-Président de l’Ingénierie chez Google, a rappelé que Find Hub s’appuie sur un écosystème ouvert et un réseau participatif d’appareils Android pour faciliter la localisation d’objets perdus, en mettant en avant la simplicité d’usage et l’interopérabilité de la solution.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille