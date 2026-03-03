Turkish Airlines s’associe à Google pour améliorer la localisation des bagages

Une expérience de localisation de bagages nouvelle génération

Turkish Airlines annonce un partenariat avec Google pour intégrer la nouvelle fonctionnalité de localisation d’objets de Find Hub à son processus de récupération des bagages.



Rédigé par Amélia Brille le Mercredi 4 Mars 2026 à 14:43

Lu 182 fois