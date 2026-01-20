Commerce agentique : Google va-t-il changer la donne dans le voyage avec l'IA ?

Amazon a lancé ses agents IA et Booking ses propres outils agentiques : deux outsiders qui sont eux-mêmes d'importants clients des moteurs de recherche.



" Sur cette évolution, Sam Altman, le patron d'OpenAI, a dit récemment dans un podcast une chose qui doit interpeller les acteurs du tourisme, et pas seulement.



Si ChatGPT vous trouve le meilleur hôtel et vous permet de réserver en un seul clic, en prenant une petite commission, cela se comprend ; nous le ferons à un moment donné, " nous partage le dirigeant.



Et cette petite phrase n'est pas anodine, elle pourrait impulser un changement majeur dans le business model du Web.



Jusque-là, celui de Google reposait sur l'achat de mots-clés et la lucrative publicité en ligne ; demain, il pourrait se rapprocher de celui d'Airbnb, Booking ou Amazon.



Dès lors que le moteur prélèvera un pourcentage sur chaque vente, nous entrerons définitivement dans une nouvelle ère.



" Cette évolution pose des questions pour les OTA comme Booking, Expedia, Agoda, etc. Le sujet, c'est de savoir comment les parcours d'achats agentiques vont soit intégrer les OTA, soit s'en affranchir.



Il y a un rapport de force qui est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, ces géants ont besoin des OTA pour avoir les informations sur les hôtels.



Google va sûrement intégrer le catalogue de Booking et commencer à faire payer la plateforme pour la redirection via l'agent IA.



Et, au fur et à mesure, le géant pourrait potentiellement faire comme il l'a déjà fait avec Google Shopping : avoir une offre directe et permettre aux hôtels d'avoir un canal de distribution propre.



Ainsi, Gemini pourrait avoir accès à ce flux de données (stock, disponibilité, informations, etc.) qui lui permettra d'afficher dans l'agent IA toutes les indications.



Dans ce cas-là, Google s'affranchirait des OTA, " analyse Thibault Renouf.