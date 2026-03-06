Crise Moyen-Orient : visas prolongés, transit… les points de vigilance pour les formalités d’entrée

TourMaG - Y a-t-il des pays pour lesquels les voyageurs pourraient rencontrer des difficultés ? Tout le monde essaie de trouver des vols en plan A, B ou C mais n’y a-t-il pas une mise en garde à faire, car certains pays demandent même pour un transit des autorisations de voyage électroniques ou des visas ? Je pense par exemple aux USA. Si un client veut rentrer d’une destination asiatique en passant par les États-Unis, il faudra qu’il soit en possession d’un ESTA valide ou d’un visa valide ?



Nicolas Lepage : Oui, c’est un point important et souvent méconnu.



Dans la situation actuelle, beaucoup de voyageurs cherchent des itinéraires alternatifs pour rentrer ou rejoindre leur destination. Mais il faut rappeler qu’un transit aérien peut lui aussi nécessiter une autorisation d’entrée, selon la nationalité du passager et le pays d’escale.



L’exemple le plus connu est effectivement celui des États-Unis. Même pour un simple transit, il n’existe pas de zone de transit internationale comme dans certains aéroports européens. Cela signifie que le voyageur doit être admis sur le territoire américain, et donc disposer soit d’un ESTA valide dans le cadre du programme d’exemption de visa, soit d’un visa américain valable.



Ce principe existe aussi ailleurs : certains pays exigent un visa de transit, une autorisation électronique de voyage, ou appliquent des règles spécifiques selon la nationalité.



Dans un contexte de crise où les itinéraires changent parfois à la dernière minute, il est essentiel de vérifier les formalités d’entrée, y compris pour les pays de transit. Les voyageurs peuvent s’appuyer sur les portails officiels de conseils aux voyageurs, comme celui du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pour la France, qui détaillent les conditions d’entrée selon les destinations. C’est un réflexe essentiel pour éviter les refus d’embarquement.