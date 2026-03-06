TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Crise Moyen-Orient : visas prolongés, transit… les points de vigilance pour les formalités d’entrée

L'interview de Nicolas Lepage, responsable commercial et communication d'Action-Visas


Les perturbations aériennes au Moyen-Orient ont des conséquences sur les formalités de voyage. Prolongations de visas pour les voyageurs bloqués, absence de remboursement ou règles pour les vols en transit, Nicolas Lepage, responsable commercial et communication d'Action-Visas revient pour TourMaG sur les principaux éléments à connaître.


Rédigé par le Vendredi 6 Mars 2026 à 07:36

Crise Moyen-Orient : visas prolongés, transit… les points de vigilance pour les formalités d’entrée - Depositphotos.com Auteur kunertus
TourMaG - Face aux perturbations aériennes provoquées par l’escalade des tensions au Moyen-Orient, les pays pour lesquels les voyageurs français doivent être en possession d’un visa, ont mis en place des mesures exceptionnelles pour prolonger la validité de ces visas ? Cela concerne principalement quelles destinations, et quelles sont ces mesures ?

Nicolas Lepage : Oui, plusieurs destinations ont effectivement pris des mesures temporaires pour les voyageurs qui se retrouvent bloqués sur leur territoire à cause des perturbations aériennes dans la région.

On observe surtout des dispositifs visant à éviter que ces voyageurs se retrouvent en situation irrégulière, notamment lorsque leur visa ou leur durée de séjour arrive à expiration alors qu’ils ne peuvent pas quitter le pays.

Par exemple, le Qatar a décidé de prolonger automatiquement d’un mois la validité de certains visas pour les voyageurs qui se trouvent actuellement sur place et qui ne peuvent pas repartir en raison des perturbations aériennes liées à la crise régionale.

Le Koweït a adopté une mesure similaire, avec une prolongation automatique d’un mois des visas de visite arrivant à expiration dans ce contexte.

En Thaïlande, les autorités ont également annoncé des mesures d’assouplissement. Les étrangers qui se retrouvent en situation de dépassement de séjour parce qu’ils ne peuvent pas quitter le pays ne seront pas sanctionnés : les amendes pour overstay sont temporairement supprimées dans ces situations.

Les Émirats arabes unis ont aussi annoncé qu’aucune pénalité ne serait appliquée aux voyageurs qui n’ont pas pu quitter le pays dans les délais prévus en raison des perturbations aériennes.

D’autres destinations comme l’Inde, l’Indonésie, le Sri Lanka ou encore les Maldives ont également communiqué rapidement des directives ou des mesures d’assouplissement pour les voyageurs bloqués, afin d’éviter des situations administratives compliquées liées aux retards ou aux annulations de vols.

Dans l’ensemble, ces décisions traduisent une volonté assez claire des autorités de gérer ces situations avec pragmatisme, en tenant compte du fait que les voyageurs ne sont pas responsables des circonstances actuelles.

Il faut toutefois préciser que ces mesures concernent principalement les personnes déjà présentes dans le pays et empêchées de partir. Elles ne modifient pas, en règle générale, les conditions d’obtention des visas pour les futurs voyageurs.

Visa, e-Visa, autorisation de voyage électronique : pas de remboursement dans la majorité des cas

TourMaG - Les voyageurs qui ne peuvent plus partir car leurs vols passent par les hubs du Golfe persique et qui ont déjà payé leur visa, peuvent-ils se faire rembourser ?

Nicolas Lepage : Dans la très grande majorité des cas, non.

Les frais de visa, d’e-Visa ou d’autorisation de voyage électronique (ETA) correspondent à des frais administratifs perçus par les autorités du pays de destination pour l’instruction d’une demande. Une fois la demande déposée et traitée, ces frais sont considérés comme « consommés », indépendamment du fait que le voyage ait finalement lieu ou non.

C’est un point qui surprend souvent les voyageurs, car ils peuvent comparer cela à un billet d’avion ou à une prestation touristique. Or il s’agit en réalité d’une démarche administrative obligatoire, dont les frais sont majoritairement indiqués comme non remboursables par les autorités.

Dans le contexte actuel dans le Golfe persique et face aux perturbations aériennes, certains pays ont toutefois adopté des mesures de souplesse pour les visiteurs déjà présents sur leur territoire, mais pas pour les voyageurs qui n’ont finalement pu effectuer leur déplacement.

"Certains pays exigent un visa de transit ou une autorisation électronique de voyage"

Nicolas Lepage - LinkedIn
Nicolas Lepage - LinkedIn
TourMaG - Y a-t-il des pays pour lesquels les voyageurs pourraient rencontrer des difficultés ? Tout le monde essaie de trouver des vols en plan A, B ou C mais n’y a-t-il pas une mise en garde à faire, car certains pays demandent même pour un transit des autorisations de voyage électroniques ou des visas ? Je pense par exemple aux USA. Si un client veut rentrer d’une destination asiatique en passant par les États-Unis, il faudra qu’il soit en possession d’un ESTA valide ou d’un visa valide ?

Nicolas Lepage : Oui, c’est un point important et souvent méconnu.

Dans la situation actuelle, beaucoup de voyageurs cherchent des itinéraires alternatifs pour rentrer ou rejoindre leur destination. Mais il faut rappeler qu’un transit aérien peut lui aussi nécessiter une autorisation d’entrée, selon la nationalité du passager et le pays d’escale.

L’exemple le plus connu est effectivement celui des États-Unis. Même pour un simple transit, il n’existe pas de zone de transit internationale comme dans certains aéroports européens. Cela signifie que le voyageur doit être admis sur le territoire américain, et donc disposer soit d’un ESTA valide dans le cadre du programme d’exemption de visa, soit d’un visa américain valable.

Ce principe existe aussi ailleurs : certains pays exigent un visa de transit, une autorisation électronique de voyage, ou appliquent des règles spécifiques selon la nationalité.

Dans un contexte de crise où les itinéraires changent parfois à la dernière minute, il est essentiel de vérifier les formalités d’entrée, y compris pour les pays de transit. Les voyageurs peuvent s’appuyer sur les portails officiels de conseils aux voyageurs, comme celui du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pour la France, qui détaillent les conditions d’entrée selon les destinations. C’est un réflexe essentiel pour éviter les refus d’embarquement.

"Nous constatons une forte hausse des demandes d’information"

TourMaG - Êtes-vous davantage sollicité chez Action-Visas depuis le déclenchement du conflit ?

Nicolas Lepage : Oui, très clairement. Depuis le début de la crise et les perturbations du trafic aérien dans la région, nous constatons une forte hausse des demandes d’informations, à la fois de la part des voyageurs et des professionnels du tourisme.

Les questions portent surtout sur les conséquences d’un voyage annulé sur les visas / ETA déjà obtenus, les règles applicables aux voyageurs bloqués à l’étranger et les formalités nécessaires en cas de modification d’itinéraire ou de transit par un autre pays.

Les professionnels du tourisme sont particulièrement attentifs à ces sujets, car ils doivent accompagner leurs clients dans des situations parfois très complexes.

De notre côté, que ce soit à travers VisasNews ou notre activité chez Action-Visas, nous suivons en permanence les annonces officielles des différents pays et les relayons dans les meilleurs délais afin d’apporter rapidement des informations aussi claires que possible.

Ces informations sont notamment diffusées via nos publications, mais aussi à travers nos newsletters / alertes contextuelles par destination, afin d’aider les professionnels du tourisme et les voyageurs à disposer d’informations fiables dans un contexte qui évolue très rapidement.

Céline Eymery Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com
Voir tous les articles de Céline Eymery
Lu 520 fois

Tags : action visas
