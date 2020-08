Ouverture des frontières et formalités: les pays qui délivrent des visas

Il est parfois difficile de s'y retrouver entre les frontières qui s'ouvrent, se referment suite aux regains des cas de contaminations dans certaines régions du monde, la réciprocité entre pays,, fakes news, ...En contact direct avec les ambassades, consulats et ministères étrangers, Action-Visas.com tient à jour, au quotidien, une liste des destinations mondiales qui sont ouvertes et qui délivrent des visas, consulaires sur passeport ou électroniques, aux voyageurs français et européens.