Condamnation pénale du dirigeant de Visamundi

Le Tribunal correctionnel de Nantes a condamné Sébastien Couix, dirigeant de la société Visamundi, pour des faits d’usurpation d’identité visant les dirigeants des sociétés Action-Visas et RapideVisa.
Après enquête policière, il a en effet été établi que Sébastien Couix a frauduleusement usurpé l’identité des dirigeants de ces deux sociétés, Alexandre Demaille et Binh Nguyen.
L’ordonnance pénale précise que les faits, commis le 8 novembre 2022, visaient à troubler la tranquillité ou à porter atteinte à l’honneur de ces derniers.
La décision, devenue définitive le 27 mai 2025, prévoit le paiement d’une amende de 2 500 euros assortie de 31 euros de frais de procédure.
L’ordonnance pénale rendue en septembre 2023 est devenue définitive le 27 mai 2025, à l’issue des délais de recours.
Interrogés, les dirigeants de Rapidevisa et d’Action-Visas n’ont pas souhaité faire de commentaire. Nous avons également contacté Sébastien Couix, qui à l'heure où nous écrivons ces lignes n'a pas donné suite.
