TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Condamnation pénale du dirigeant de Visamundi

condamné par le Tribunal correctionnel de Nantes


Le dirigeant de Visamundi, Sébastien Couix, a été condamné par le Tribunal correctionnel de Nantes pour usurpation d’identité de deux dirigeants de sociétés concurrentes.


Rédigé par le Mardi 30 Septembre 2025

Condamnation pénale du dirigeant de Visamundi - Depositphotos.com Auteur vladek
Condamnation pénale du dirigeant de Visamundi - Depositphotos.com Auteur vladek
Aer Lingus
Le Tribunal correctionnel de Nantes a condamné Sébastien Couix, dirigeant de la société Visamundi, pour des faits d’usurpation d’identité visant les dirigeants des sociétés Action-Visas et RapideVisa.

Après enquête policière, il a en effet été établi que Sébastien Couix a frauduleusement usurpé l’identité des dirigeants de ces deux sociétés, Alexandre Demaille et Binh Nguyen.

L’ordonnance pénale précise que les faits, commis le 8 novembre 2022, visaient à troubler la tranquillité ou à porter atteinte à l’honneur de ces derniers.

La décision, devenue définitive le 27 mai 2025, prévoit le paiement d’une amende de 2 500 euros assortie de 31 euros de frais de procédure.

Autres articles
L’ordonnance pénale rendue en septembre 2023 est devenue définitive le 27 mai 2025, à l’issue des délais de recours.

Interrogés, les dirigeants de Rapidevisa et d’Action-Visas n’ont pas souhaité faire de commentaire. Nous avons également contacté Sébastien Couix, qui à l'heure où nous écrivons ces lignes n'a pas donné suite.

Lu 273 fois

Tags : action visas, rapidevisa, visamundi
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 30 Septembre 2025 - 07:11 Activités touristiques, un nouveau levier de croissance pour les agences ?

Lundi 29 Septembre 2025 - 19:25 Selectour distribuera 34 M€ de sur-commissions en 2025

Mondial Tourisme
Dernière heure

Train de luxe : l'italien Arsenale Group met la main sur Golden Eagle Luxury Trains

Condamnation pénale du dirigeant de Visamundi

Le Groupe Pierre & Vacances surperforme et relève ses prévisions pour 2030 !

Visit Luxembourg organise un workshop à Paris le 9 octobre 2025

Une croisière Halloween au fil de l’eau avec Vedettes de Paris

Brand News

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages
Après un Salon iftm 2025 réussi, où AERTiCKET a pu rencontrer et retrouver clients et partenaires...
Les annonces

BEAU VOYAGE - Conseiller.ère Voyages sur-mesure expérimenté.e - CDI - (Montpellier (34))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CFA VOYAGES - Conseiller voyages spécialiste Asie du Sud-Est, Japon, Australie, USA, Polynésie et Egypte H/F - CDI - (Paris 13e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

PROMOSEJOURS - Agent de réservation H/F - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme
Distribution

Distribution

Condamnation pénale du dirigeant de Visamundi

Condamnation pénale du dirigeant de Visamundi
Partez en France

Partez en France

Le Groupe Pierre & Vacances surperforme et relève ses prévisions pour 2030 !

Le Groupe Pierre &amp; Vacances surperforme et relève ses prévisions pour 2030 !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Visit Luxembourg organise un workshop à Paris le 9 octobre 2025

Visit Luxembourg organise un workshop à Paris le 9 octobre 2025
Production

Production

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes
AirMaG

AirMaG

Delta Air Lines ouvre une liaison directe entre New York et Porto en mai 2026

Delta Air Lines ouvre une liaison directe entre New York et Porto en mai 2026
Transport

Transport

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord
La Travel Tech

La Travel Tech

L'EuroAirport modernise son site Internet

L'EuroAirport modernise son site Internet
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Train de luxe : l'italien Arsenale Group met la main sur Golden Eagle Luxury Trains

Train de luxe : l'italien Arsenale Group met la main sur Golden Eagle Luxury Trains
HotelMaG

Hébergement

nhow Roma, le nouveau spot lifestyle au cœur de Rome

nhow Roma, le nouveau spot lifestyle au cœur de Rome
Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

GNV Awards : l'agence Jasmin Voyages distinguée pour la France

GNV Awards : l'agence Jasmin Voyages distinguée pour la France
TravelJobs

Emploi & Formation

Tout savoir sur le nouveau droit au report des congés payés

Tout savoir sur le nouveau droit au report des congés payés
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias