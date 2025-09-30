Condamnation pénale du dirigeant de Visamundi

Le Tribunal correctionnel de Nantes a condamné Sébastien Couix, dirigeant de la société Visamundi, pour des faits d’usurpation d’identité visant les dirigeants des sociétés Action-Visas et RapideVisa.



Après enquête policière, il a en effet été établi que Sébastien Couix a frauduleusement usurpé l’identité des dirigeants de ces deux sociétés, Alexandre Demaille et Binh Nguyen.



L’ordonnance pénale précise que les faits, commis le 8 novembre 2022, visaient à troubler la tranquillité ou à porter atteinte à l’honneur de ces derniers.



La décision, devenue définitive le 27 mai 2025, prévoit le paiement d’une amende de 2 500 euros assortie de 31 euros de frais de procédure.