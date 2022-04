Sondage TourMaG - Visamundi : quelle reprise pour vous et vos clients ?

Reprise y es-tu ?



Le redémarrage des réservations ne fait pas de doute. Le silence des professionnels est éloquent.



Pourtant tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes.



La crise sanitaire est passée par là avec sa cohorte de problèmes et a impacté le redémarrage.



De nouveaux problèmes se posent aujourd'hui, les agences doivent répondre à de nouvelles demandes, rassurer et réassurer les clients.



Elles doivent faire face au remboursement des avoirs et des PGE qui ont fragilisé les trésoreries, fait fuir la main d'œuvre désœuvrée, mis à mal des entreprises qui n'ont eu d'autre choix (?) que de mettre la clé sous la porte.



Mais pour celles qui auront résisté et on sait que la résilience est une de leurs qualités premières, la crise a ouvert aussi d'immenses opportunités, parfois des boulevards.