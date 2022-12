Appli mobile TourMaG



Visa business : la réouverture de la Chine attendue Les PME premières à repartir à l’international

Les agences spécialisées dans l'obtention de visas à distance constatent une reprise plus marquée des demandes de visas affaires depuis septembre, date à laquelle les grands comptes ont autorisé les déplacements.

Bonne nouvelle pour le voyage d’affaires ! « Il y a une consigne en interne d’autoriser de nouveau le voyage d’affaires, affirme Alexandre Demaille, dirigeant associé de RapideVisa.



Les PME sont les premières à encourager les déplacements de leurs collaborateurs. Chez les grands comptes, on observe un redémarrage plus récent, il y a un mois ou deux. Je pense que l’on doit être à 2/3 de l’activité de 2019 » , poursuit-il.



Même constat chez Visamundi. « L'activité sur ce segment se porte bien. Le visa tourisme reste le document qui nous est le plus demandé, mais le visa business détient aussi une part importante de nos ventes » , remarque Alexia Duclaud, responsable marketing.



« Les voyages d'affaires ont peiné à reprendre après la réouverture des frontières. Les employés ont donc décidé d'élargir leurs horizons, et de continuer de travailler à distance. Je crois en effet que, pour des raisons écologiques, mais aussi économiques, les déplacements des professionnels seront dorénavant bien plus raisonnés et doublement réfléchis » , analyse-t-elle.



Parmi les destinations les plus plébiscitées auprès des voyageurs d’affaires : l’Inde, la Corée du Sud, les Etats-Unis, ou encore la Côte d’Ivoire, qui enregistrent « un élan exceptionnel ces dernières semaines » , chez Visamundi.

Chine : les PME « dans les starting-blocks » les yeux sont tournés vers la Chine, dont les frontières restent fermées.



« La levée des restrictions, en septembre, au Japon a été vécue comme un soulagement. Il n’y a plus besoin de se déplacer au consulat personnellement pour faire sa demande de visa, car il a été supprimé » , expose le dirigeant de RapideVisa.



Parmi les destinations asiatiques de Visamundi, à savoir le Laos, le Myanmar, le Sri Lanka, l'Inde ou encore la Corée du Sud, cette dernière est en pleine expansion concernant les voyages d'affaires.



« Quelqu'un me racontait justement il y a quelques jours que, au vu de la difficulté de se retrouver en Chine ou encore au Japon, il avait donné rendez-vous à son entourage en Corée du sud. Le Sri Lanka, malgré les récents événements politiques internes, (re)commence également à se faire une place sur le marché du voyage d'affaires » , observe Alexia Duclaud de Visamundi.



Reste qu’il y a une vraie attente des PME pour l’ouverture de la Chine. « Le pays des déplacements affaires » , comme le qualifie Alexandre Demaille de RapideVisa.



« Aujourd’hui, il y a une quarantaine de cinq jours à respecter à laquelle s’ajoute trois jours en observation. Personne n’y va. Pas même les PME. Elles sont pourtant dans les starting-blocks , affirme Alexandre Demaille, dirigeant associé de RapideVisa. Auparavant, beaucoup d’entreprises allaient à la foire de Canton, ou chercher des fournisseurs pas chers en Chine. »



« Le gouvernement semble vouloir dissuader toute entrée sur son territoire et il veut éviter toute recrudescence du virus à cause, potentiellement, de l'arrivée d'étrangers en Chine. Les prix des billets d'avion sont excessivement élevés. » , constate la responsable marketing de Visamundi.



« Notre créneau étant la simplification des formalités de voyages, nous avons décidé de retirer la Chine de notre catalogue, les démarches restant très complexes », précise-t-elle.

Des démarches allégées



S’il n’y pas de formalités spécifiques au voyage d’affaires, certains pays demandent encore un certificat de vaccination ou un test PCR. « Il est parfois nécessaire de remplir en plus une déclaration de santé avant de partir, mais ça ne présente pas de difficulté majeure, ni d’obstacle au voyage » , complète Alexandre Demaille, dirigeant associé de RapideVisa, qui observe globalement un assouplissement de ces démarches.



A titre d’exemple,



« Les destinations comprennent que, pour relancer leur activité économique et retrouver leur potentiel touristique, elles doivent s'assouplir et rendre les déplacements des voyageurs plus simples et plus sereins. La clientèle d'affaires a peut-être plus de possibilités que des voyageurs loisirs pour se rendre dans des destinations encore récalcitrantes, grâce notamment à des lettres d'invitation » , souligne Alexia Duclaud de Visamundi.



« Sur le voyage d’affaires, la Russie était une destination importante chez nous. Depuis l’invasion de l’Ukraine, nous n’enregistrons plus de demandes » , ajoute Alexandre Demaille.

Quid des contraintes sanitaires ? l'Inde a supprimé cette déclaration la semaine dernière quand La Côte d'Ivoire la rend encore obligatoire.

A quoi s’attendre en 2023 ? « La fermeture de la Chine est un biais trop important pour se projeter dans les mois à venir » , répond Alexandre Demaille, dirigeant associé de RapideVisa.



« Dans les grands groupes, les déplacements dépendent de chaque entreprise. Certains clients ont toujours des interdictions de voyager hors d’Europe, quand d’autres ont totalement levé cette interdiction. Je pense qu’ils craignent un imprévu. Une quarantaine à l’arrivée rendrait le voyage moins rentable » , expose-t-il.



Pour ses clients affaires, Visamundi a lancé en septembre dernier un service d'aide à l'obtention de visa de télétravail. « Nous désirons sensibiliser et accompagner les travailleurs nomades dans une nouvelle aventure, celle du télétravail longue durée, permettant de rester dans une destination plus longtemps, entre 1 et 3 ans, et de prendre le temps de la découvrir, de s'imprégner de sa culture », explique Alexia Duclaud.



A l’inverse RapideVisa n’enregistre plus de demandes d’expatriation. « Auparavant, des voyageurs allaient passer une année, deux ou trois à l’étranger dans une filiale, ce n’est plus le cas » , précise-t-il.



Dans un contexte inflationniste et de reprise du covid-19, comment se profile l'année 2023 ?

