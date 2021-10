Vers une réouverture des frontières en Asie ?

En ce début octobre 2021, quelques pays asiatiques commencent timidement à rouvrir leurs frontières sans quarantaine. Cette période est justement censée être le début de la haute-saison touristique vers l’Asie, qui se déroule habituellement, selon les pays, entre octobre et avril.S’il est probable que les restrictions demeureront trop importantes pour sauver l’hiver 2021-2022, un tour d’horizon des conditions de voyage actuelles - qui peuvent évoluer à tout moment -La Thaïlande est le premier pays asiatique ayant rouvert des régions sans quarantaine pour les voyageurs vaccinés avec 2 doses, à Phuket et Koh-Samui depuis juillet 2021. Les formalités sont encadrées, certes, et le nombre de touristes accueillis est en deçà des attentes, mais le royaume poursuit sa réouverture. Depuis le 1er octobre, les vaccinés peuvent se rendre directement à Koh-Phi-Phi, Koh-Phangan ou encore Lhao Lak sans quarantaine après l’atterrissage, et Bangkok est censé imiter ce modèle à compter de novembre.Plus au sud, l’Indonésie regarde de près le système thaïlandais pour envisager de rouvrir Bali aux touristes. Son principal marché australien autorisera de nouveau ses citoyens à voyager à l’étranger à partir de novembre - avec néanmoins une quarantaine de 7 jours à domicile en rentrant en Australie - ce qui pourrait inciter les autorités indonésiennes à assouplir leurs conditions d’entrée pour les attirer.Lane donne aucun signe de réouverture de ses frontières, et a annoncé que ses Jeux Olympiques d’hiver de Pékin en février 2022 se tiendront sans spectateur étranger. Il est donc vraisemblable qu’aucune évolution ne s’accomplisse avant mars 2022. Son voisin lequant à lui, semble l’imiter. Il faut dire que le tourisme en provenance de l’international n’est pas le moteur de l’économie de ces pays. De son côté, Hong-Kong accepte les voyageurs français vaccinés, mais avec 21 jours d’isolement à l’arrivée.Lecomme sur d’autres enjeux, hésite sur la ligne à tenir entre celle de laLa destination est fermée aux touristes, mais l’Office du tourisme pousse le gouvernement à rouvrir des régions aux vaccinés sur le modèle thaïlandais, notamment Siem Reap et ses temples d’Angkor. Si tel était le cas, des circuits avec la Thaïlande pourraient se tenir. Pour le Laos, il faudra probablement encore attendre, car le pays a mis en place des mesures sanitaires drastiques.En début d’année 2021, ladevait commencer à rouvrir ses portes aux voyageurs d’Asie, mais la prise de pouvoir par l’armée en février a balayé tout espoir de retour à la normale dans un futur proche.Les autorités desexigent une quarantaine de 14 jours pour les arrivées sur leur territoire, réduite à 7 jours pour les vaccinés en provenance de pays classés à faible risque sanitaire. Les ressortissants de France ne sont pas éligibles à cet assouplissement, qui pourrait être amené à évoluer.Du côté de, plusieurs annonces de réouverture prochaine ont été effectuées par le gouvernement, mais la cité-État interdit toujours l’entrée sur son territoire pour la plupart des étrangers.Laa rouvert aux touristes le 1er septembre, mais toujours avec une quarantaine obligatoire de deux semaines. Le Japon, lui aussi, impose un isolement aux arrivants, et nous allons prochainement voir si la vaccination exponentielle de sa population et la fin de l’état d’urgence sanitaire incitent le gouvernement à rouvrir davantage ses frontières ou non.Enaccueille tous les voyageurs étrangers testés négatifs avant le départ, sans distinction du statut de vaccination, sur le modèle russe qui ne reconnait pas les vaccins européens. Les Français non-vaccinés doivent toutefois justifier d’un motif impérieux pour quitter la France en vol direct, la destination étant classée « orange » par le gouvernement français.Laavait été le premier pays d’Asie à annoncer une réouverture totale de ses frontières aux vaccinés, initialement prévue pour juillet 2021, avant de se rétracter en conservant une quatorzaine face à l’émergence du variant Delta. Le plan ayant déjà été préparé, il pourrait être ressorti rapidement, quand les autorités le jugeront possible.Si l’accueille les voyageurs d’affaires sans contrainte majeure, elle repousse chaque mois sa réouverture aux touristes. Celle-ci avait été envisagée pour le 1er octobre, puis l’échéance a de nouveau été reportée d’un mois, prolongeable.Ses voisins du, quant à eux, ont pris les devants. Fin septembre, ils ont supprimé toute quarantaine pour les touristes double-vaccinés. Seul le triptyque « visa, déclaration de santé, test PCR » reste nécessaire pour y voyager.