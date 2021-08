Voyages à Phuket : j'ai testé pour vous le "PhuketSandBox" en Thaïlande TourMaG a participé à un éductour à Phuket

Phuket, île paradisiaque, reste ouverte aux touristes vaccinés grâce au programme PhuketSandBox. Pour vivre concrètement le déploiement de ce dispositif, Christophe Hardin, journaliste pour TourMaG.com participait au FAM Trip organisé par la Tourism Authority of Thailand (TAT).

Rédigé par Christophe Hardin le Lundi 23 Août 2021

Confrontée cet été comme la plupart des pays d’Asie du Sud Est à une nouvelle vague de la pandémie, la Thaïlande pour qui le tourisme constitue jusqu’à 20 % de son PIB a pris des initiatives pour maintenir l’une de ses îles « conique » en capacité d’accueillir des visiteurs étrangers.



Phuket, île paradisiaque, reste ouverte aux touristes vaccinés grâce au programme « PhuketSandBox »



La Tourism Authority of Thailand (TAT) organisait ce mois d’août à Phuket, un "FAM Trip" réunissant tour-opérateur, médias et influenceurs.



Objectif : apprécier concrètement le déploiement et l’efficacité du dispositif et profiter d’une île dont tous les acteurs liés au tourisme sont mobilisés pour mettre en valeur les multiples richesses de Phuket.



TourMaG.com était du voyage.





Thaïlande : Qatar reprendra ses vols vers Phuket le 1er juillet 2021 « Sandbox » se traduit en français par "Bac à Sable". A cette pauvre traduction littérale, on préfèrera l’interprétation de Prakit Saiporn, Directeur marketing de l’Office national du tourisme de la Thaïlande à Paris qui accompagnait la délégation.



Il évoquait : « une poignée de sable qui s’ouvre peu à peu et dont on laisse s’écouler les grains comme autant de visiteurs arrivant sur l’île. »



Ce programme, initié par les autorités depuis le 1er juillet permet aux voyageurs vaccinés de se rendre à Phuket sans passer par la case « quarantaine » mais avec cependant des conditions strictes.



Deux tests PCR seront nécessaires, l’un à l’arrivée sur place et l’autre avant le retour vers le pays d’origine.

L’ambassade de Thaïlande ne délivrera le C.O.E (Certificat of Entry, autorisation d’entrée) qu’à condition de justifier la prise de rendez-vous et le paiement des deux tests PCR nécessaires.



Les 7 premières nuits devront obligatoirement être passées dans un hôtel de Phuket qui a reçu le label « SHA » (Safety and Health Administration) garantissant la vaccination de la majorité des employés et le suivi rigoureux des consignes sanitaires.



A noter également que les prestataires qui accueillent les touristes doivent être certifiés « SHA ».



D’autres démarches s’ajoutent encore à la préparation du voyage et c’est vrai, le prétendant au départ devra se présenter à l’aéroport avec plusieurs imprimés pour pouvoir monter dans l’avion.



L’arrivée à l’aéroport de Phuket est elle aussi une expérience un peu troublante mais la sécurité sanitaire est à ce prix. Des agents, masqués et gantés vous font assoir pour préparer test et formalités via une application qu’il vous aura fallu télécharger.

Le smartphone fait office de 2e passeport Autant dire que le smartphone fait ici office de deuxième passeport tout aussi important que le premier.



Parfaitement organisé, le circuit « arrivée + test » prend environ 40 minutes.



A la question : « la destination Phuket est-elle capable de vous faire oublier rapidement la lourdeur des conditions d’accès ? ».



Objectivement et indiscutablement : la réponse est oui.



Après la confirmation d’un test négatif, une île magnifique s’offre aux visiteurs. Le soleil, les plages, les traditions et les temples, bien sûr mais la Thaïlande et Phuket en particulier sont résolument décidées à faire évoluer leur tourisme en proposant une offre diversifiée et une meilleure valorisation du patrimoine.



Un tourisme dans l’air du temps, plus authentique et respectueux.



Nathalie Delevaux, Directrice Thaïlande pour le réceptif Easia Travel est en charge de la visite des sites durant ce Fam Trip. Elle avait à cœur de faire découvrir aux participants cette diversité dans l’offre touristique ainsi que cette évolution.



Le Phuket Elephant Sanctuary, ultime résidence pour les éléphants « de travail » à la retraite, établi sur un terrain de 10 hectares de jungle tropicale luxuriante en est un exemple émouvant.



Peu à peu, ce magnifique animal, symbole du pays, longtemps exhibé aux touristes comme une bête de foire, retrouve sa dignité.



Dans ce sanctuaire, l’interaction entre le touriste et l’animal consiste en une observation captivante, en compagnie d’un guide et dans un environnement naturel.



Avec la pandémie, beaucoup de "camps" ou ces animaux « travaillaient » pour les touristes en subissant des maltraitances ont fermés, permettant à des sanctuaires comme celui-ci de les recueillir.



Il faut le dire, la pandémie aura eu au moins ce mérite.



Le coup d’arrêt brutal d’un tourisme de masse a forcé l’industrie touristique thaïlandaise à réfléchir, à se remettre en question pour se réinventer.

Une vraie gastronomie thaïlandaise, raffinée et diététique Sur Coconut Island proche de Phuket, commence à se pratiquer un tourisme communautaire dont nous étions les tous premiers découvreurs. Une plongée dans la vie locale au contact de ces habitants accueillants et dont la gentillesse comme souvent en Thaïlande n’est pas feinte.



On sillonne l’île sur des petites motos taxi pouvant transporter deux ou trois passagers. S’arrêtant dans un petit village, on découvre un mode de vie, un artisanat, et nous partageons en guise d’apéritif quelques spécialités locales comme cette étonnante friture de petits crabes de plage.



Pour le repas à base de riz, de crevettes et de poissons une table magnifique est dressée. Incroyable adresse de la part de ces villageois vivant simplement mais qui, avec quelque belles feuilles de bananiers de jolies pièces de tissus, des fleurs et des fruits magnifiques dressent une table digne de figurer dans les magazines de déco.



Attentif à ces tous premiers visiteurs et profitant de la présence des Tours Opérateurs Asia, Voyageurs du monde et Les Maisons du voyage au sein de la délégation, le Chef de l’île, élu par les habitants avait pris soins de demander à ces visiteurs avisés, des conseils pour améliorer encore cette expérience d’immersion, pouvant être une source de revenus profitable à l’île.



Etonnante et originale et participant également de cette diversité de l’offre : Jampa, une ferme restaurant Bio au nord de la ville de Phuket.



Un concept original où vous pourrez, muni de votre petit panier, cueillir des herbes aromatiques, allez chercher vos œufs frais au milieu des poules et des canards pour les déguster ensuite au restaurant, un bel établissement qui propose une cuisine sophistiquée et délicieuse.



Partout d’ailleurs où les participants à ce « Fam Trip » ont été reçus, ils ont pu apprécier la richesse et la qualité d’une vraie gastronomie thaïlandaise, raffinée et diététique, qui elle aussi contribue grandement à l’attractivité de la destination.



Multitude de fruits, de poissons, de crustacés, d’herbes et d’épices savoureuses, non seulement bien travaillés mais aussi et souvent très joliment présentés. Des assiettes colorées, de véritables œuvres d’art éphémères heureusement immortalisées par nos smartphones.

Plus de 500 hôtels labellisés SHA Phuket, hormis ses plages offre également bien sûr ses extraordinaires décors naturels.



Au Parc National de Khao Phra Thaeo, nous pénètrons dans un oasis de verdure. Deux heures (ou plus) au cœur d’une jungle luxuriante, exubérante.



Cascades, flore et faune variées composent cet écosystème fascinant et majestueux.



Au départ de la Royal Phuket Marina, nous naviguons d’îles en îles au large de Phuket dans la somptueuse baie de Phang Nga. Sur un vénérable et très élégant bateau traditionnel en tek, le Maha Bhetra, on admire ces chapelets d’îles et ces formations rocheuses calcaires de toutes formes et hauteurs entourées de petites plages désertes.



Les hôtels labellisés « SHA » par les autorités sanitaires sont déjà plus de 500 sur l’île. L'hôtel Intercontinental 5 étoiles situé sur la plage de Kamala et qui hébergeait les participants est d’un très haut niveau. Au confort des chambres s’ajoute une qualité de service, une amabilité et une disponibilité du personnel sans faille.



La beauté du site et de l’architecture de l’hôtel Intercontinental inspirait le créateur Christophe Guillarmé participant au voyage.



Dans ce décor, il a photographié ses modèles Agathe et Adèle de Fontenay portant très élégamment ses prochaines créations.



Les deux jeunes femmes, qui découvraient la Thaïlande et Phuket en repartiront conquises : " C’est une île magnifique. Nous avons été frappées par la qualité de l’accueil : chaleureux, respectueux. Dans l’aéroport à notre arrivée, nous pensions que nous le devions à notre "statut" mais très vite nous nous sommes rendu compte que c’était juste leur façon d’être. Peu importe où nous allions, nous savions que nous allions être accueillies avec gentillesse et générosité.



Nous avons également apprécié cette volonté chez les Thaïlandais de préserver leurs ressources et la nature comme dans le sanctuaire pour les éléphants.



Également, les hôtels sont somptueux. Il faut saisir la chance de pouvoir venir en Thaïlande à Phuket. On se sent en sécurité, on se sent privilégiées, on se sent revivre ! " nous déclaraient-elles à bord du très confortable A350 de Qatar Airways « transporteur officiel » du Fam Trip.

Après 7 nuits à Phuket d'autres destinations thaïlandaises accessibles



Contraints par les mesures mises en place de résider dans le même hôtel, les participants ont cependant effectué de nombreuses visites dans d’autres établissements et partout, la qualité de l’accueil est remarquable.



Le masque cache bien souvent le sourire que l’on retrouve cependant dans les yeux et la voix de ces gens absolument charmants.



Le luxe n’existe pas sans un personnel au niveau. Et ce luxe est accessible à Phuket, avec dans l’hôtellerie des tarifs très abordables.



Prix, beauté des sites, et en mode « confidentiel » c'est donc incontestablement le moment de se rendre ou de vendre Phuket pour cet automne et la saison hiver à venir.



Expérimenté depuis le 1er juillet, le pari du programme « PhuketSandBox » de faire de l’île une « bulle » sanitaire est à ce jour réussi.



Ce succès permet aujourd’hui aux autorités thaïlandaises (T.A.T .Tourism Authority of Thailand ) d’étendre le programme à d’autres destinations balnéaires de la Thaïlande et de les rendre accessibles sans quarantaine pour les touristes étrangers vaccinés.



Ils pourront désormais après 7 nuits passées à Phuket combiner le séjour avec d’autres sites magnifiques du sud du pays, avec ensuite accès à tout le reste de la Thaïlande à partir du 15e jour.



Sur cette destination particulièrement, solliciter l’agent de voyage ou le Tour-opérateur pour conseiller et faciliter les démarches est évidemment fortement recommandé.



Ces professionnels ont en quelque sorte les clés de ce paradis asiatique.



Signe de l’efficacité du programme mis en place, les participants au Fam Trip repartent tous avec un résultat négatif au test PCR.



Personne ne ramène de virus sauf peut-être celui du voyage vers le Pays du sourire.



Pour tout connaitre des conditions de voyages et l'évolution du programme, c'est ici.

Guillaume LINTON, Président / CEO d’ASIA Voyages était l’un des participants du « Fam Trip, Phuket SandBox ». Phuket, destination d'exception pour voyageurs éclairés !



Vous l'avez compris, Phuket a réussi le pari d'être une véritable bulle sanitaire où sérénité, hospitalité, authenticité et zénitude sont de mise... jusqu'au grand retour du tourisme domestique, régional et international !



Dans cette phase de réouverture, cette île iconique, 1ère destination balnéaire du sud-est asiatique avant covid, offre aux voyageurs vaccinés (surtout en provenance des marchés occidentaux) et pour la 1ère fois de son histoire, tous les atouts qui ont fait sa renommée (plages et sites naturels somptueux, gastronomie variée et de très grande qualité, culture bouddhiste, sens de l'accueil asiatique, accessibilité tarifaire grâce à la très large variété de son offre hôtelière, aéroport international...) avec ses milliers de touristes en moins !



Certes, les aficionados de la vie nocturne frénétique sur Patong, des ruelles de street food, échoppes et restaurants animés le long des plages de Karon, Bang Tao ou Kemala, seront en reste. Mais pour tous les autres, avides de longues promenades sur les plages de la côte ouest au coucher du soleil, de quiétude en bord de piscine, dans les beach clubs ou les splendides spas des resorts de l'île, de rencontres authentiques avec les commerçants et artisans de Phuket Town, de randonnées nature au cœur de la jungle tropicale du parc national de Kao Pra Thao, de cabotage et de zenitude absolue sur la baie de Phang Nga, c'est un vrai paradis !



Pour autant, tout ce bonheur se mérite... et sera de courte durée !



Dans cette phase transitoire, marqué par une très forte volonté politique des autorités thaïlandaises de pérenniser le programme Sandbox et d'en faire un modèle de bulle sanitaire, duplicable pour les autres îles et sites touristiques majeurs du pays (comme le démontre leur décision depuis le 16 Août d'étendre ce dispositif aux autres îles du sud de la Thaïlande), les professionnels que nous sommes avons un rôle crucial à jouer.



Face à des voyageurs frustrés par de longs mois de sédentarité, soucieux de se projeter en toute sérénité, pour cet automne et cet hiver, vers des horizons chauds et lointains, nous devons plus que jamais démontrer notre utilité et valoriser notre savoir-faire, quitte à étoffer notre offre de services.



Avant départ, charge à nous professionnels, de collecter toutes les infos nécessaires pour préparer le dossier COE (Certificate of Entry) de nos clients (à faire 15 jours avant le départ) et leur éviter ainsi perte de temps et risques d'erreur. Sélectionnons plus soigneusement que jamais les hôtels, excursions, guides et combinés de leur séjour, pour leur éviter les mauvaises surprises (après de longs mois de faible activité pour certains sites et hébergeurs) et leur permettre d'être idéalement situés selon les visites et activités choisies (d'autant qu'ils devront séjourner 7 nuits minimum dans le 1er hôtel avant de prolonger leur séjour ailleurs sur Phuket ou de partir vers d'autres îles de la région).



Une fois sur place, informons-les précisément des quartiers, plages et bonnes adresses sur l'île pour leurs promenades, achats, massages ou restaurants (toutes les échoppes et commerces n'ont pas réouverts). Cet accompagnement sera d'autant plus indispensable au moment de la réouverture des régions touristiques du Triangle d'Or et des anciennes capitales du Siam, qu'il est déjà question que seuls les opérateurs certifiés puissent transporter les voyageurs étrangers visitant ces régions.



Du côté d'Asia, nous avons ainsi mis en place, dès le début de l'été, un nouveau service "Sandbox" (85€/pers), pour gérer toutes les formalités avant départ, choisir les bons sites pour les tests PCR sur place (jours 6 et 12) et apporter tous les conseils utiles pour permettre aux clients des agences de profiter pleinement du séjour sur Phuket et le sud de la Thailande.



De nombreuses destinations du sud-est asiatique observent avec beaucoup d'intérêt l'exemple de Phuket et pourraient être incitées à le dupliquer, notamment sur des sites insulaires (l'Indonésie avec Bali et Lombok, la Malaisie avec Langkawi, Penang, Tioman et Redang, le Vietnam avec Phu Quoc, les Philippines avec Boracay, Cebu et Palawan...).



Profitons donc de cette phase de transition sur le sud de la Thailande (jusque mi-2022 peut-être ?) et bientôt sur de nouvelles destinations asiatiques, avant une réouverture plus massive au tourisme régional et international, pour faire des heureux et leur permettre de redécouvrir des sites iconiques comme au premiers matins du monde !

