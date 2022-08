Pour reconquérir ses touristes la Thaïlande libéralise sa législation

Les données statistiques sont cruelles et font souffrir terriblement l’économie thaïlandaise qui dépend à plus de 10% des revenus du Tourisme. Un sommet de fréquentation a été atteint en 2019 avec près de 40 millions de visites internationales, une année record. La croissance du tourisme dans le pays a été exponentielle, passant de quelque 16 millions d’entrées internationales en 2010 à 30 millions en 2015.La croissance a été très largement alimentée par les marchés de proximité : Chine et autres pays d’Asie du Sud-Est. Ce qui n’était pas sans provoquer des problèmes de pollution et dégradation des sites.La crise sanitaire des années Covid 2020 et 2021 a marqué un coup d’arrêt terrible et la convalescence est particulièrement lente. Les autorités touristiques tablent sur 9,3 millions d’entrées internationales sur l’année 2022 , dont 7 millions sur les six derniers mois après une libéralisation renforcée des restrictions sanitaires et des formalités d’entrée. Les recettes internationales devraient approcher les 15 milliards de dollars contre 62 milliards en 2019.