Une saison touristique estivale remarquable en Auvergne-Rhône-Alpes

La clientèle internationale représente 20% de la fréquentation et progresse nettement par rapport aux saisons estivales 2020 et 2021 mais reste encore en léger repli par rapport à la situation d’avant crise (24% en 2019). Les clientèles belges et néerlandaises, puis allemandes et suisses étaient les plus présentes cet été.



Il est à noter le retour marqué des Britanniques et des Américains qui avaient fait défaut l’été dernier. La Drôme et la Métropole de Lyon se démarquent avec 29% de clientèle étrangère cet été devant la Haute-Savoie et l’Ardèche (25%).



La fréquentation touristique en Auvergne-Rhône-Alpes au cours de la saison estivale 2022 est jugée bonne voire très bonne par 79% des professionnels (contre 66% en 2021).



C’est la Haute-Savoie qui affiche le plus haut niveau de satisfaction (90% dont 42% de très satisfaits) devant le Rhône (86%), la Haute-Loire (85%) et la Loire (82%). Le niveau de fréquentation semble avoir enfin rattrapé et même dépassé celui d’avant crise puisque 39% des professionnels affichent une hausse de leur fréquentation par rapport à l’été 2019.