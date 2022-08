Départ de Lionel Flasseur d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

en point d’orgue, celle aussi d’un positionnement reconnu sur la communication et l’anticipation, celle enfin d’un réseau fort à l’échelle du territoire régional avec l’ensemble des acteurs du tourisme.



C’est un grand professionnel qui nous laisse une belle maison, fruit du travail de ces cinq années écoulées.

Ensemble, nous avons fait de belles choses ! Une fierté mais surtout une très grande reconnaissance pour l’engagement, les résultats et le travail accompli par l’ensemble des collaborateurs de notre organisation.



Des remerciements sincères à l’ensemble de nos partenaires touristiques, institutionnels et privés, à la Région, mais aussi aux administrateurs et aux deux Présidents, Nicolas Daragon et Fabrice Pannekoucke, pour leur confiance et la liberté laissée pour entreprendre.



Enfin, le sentiment du devoir accompli au service de notre territoire et une confiance absolue dans la suite des évènements

Celle de la transition vers le tourisme bienveillant avec la naissance d']i Essentiem Lionel Flasseur, directeur général d’Auvergne-Rhône-Alpes tourisme ajoute : «».