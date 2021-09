Formation : Devenir Manager de l’expérience touristique, ça vous tente ?

Le management de l’expérience touristique est aussi bien un moyen de se démarquer dans un marché hyper concurrentiel, tant au niveau des territoires régionaux que face au tourisme mondial.



« La performance des entreprises passe inévitablement par la performance et la compétence de ses collaborateurs » , pour Lionel Flasseur DG d'Auvergne-Rhône-Alpes tourisme.



Ainsi, les acteurs touristiques sont confrontés à de nouveaux enjeux pour maintenir leur performance, leur compétitivité. « L’expérience touristique, c’est une expérience 360°, avant, pendant et après l’acte d’achat. C’est une vision globale » , explique Samantha Ambrosioni.



« Quand on propose une expérience touristique réussie, cela laisse un souvenir unique, qui va augmenter la satisfaction globale du visiteur. L’engagement et la fidélisation du collaborateur seront alors beaucoup plus élevés », poursuit la coordinatrice pédagogique de Trajectoires Tourisme.



« Les outils méthodologiques permettent de placer le client au cœur de l’organisation pour identifier et éliminer les éléments négatifs de son parcours. C’est un levier fort de développement des territoires. Cela permet d’agir durablement sur l’expérience et le retour client à l’échelle de la destination » , explique Elise Mathieu, directrice de l’OT du Pays d'Aubenas-Vals-Antraïgues, dont l’équipe sera prochainement formée.



La pandémie de la covid-19 rend les clients toujours plus exigeants et en demande d’expériences mémorables. Offrir cette expérience est peut-être la clé de la relance pour ce secteur durement touchés par la crise sanitaire ?