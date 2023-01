Val Thorens compte sur son nouveau Board pour booster la saison estivale

A Val Thorens, il ne manquait plus qu’un équipement multi-usage pour offrir de nouvelles opportunités. C’est le projet du Board , en raison de sa forme épousant celle d’un skate board.En quelques phrases, le Board est un équipement sportif, ludique, de bien-être et de spectacle né en à peine deux ans aprèsUn véritable couteau suisse de l’entrainement, du plaisir et de l’événementiel qui se déploie sur 17 000 m2.Sur plusieurs étages, y compris un rooftop qui peut accueillir des concerts et autres événements pour 2 400 personnes, il comprend une vaste Arena de 1 400 m2 pour toutes sortes de sports et de spectacles musicaux ; une piscine ludique, un centre de wellness complet et son spa avec 10 cabines de massage ; 5 salles de musculation et de fitness ; un fun park pour les enfants, le plus grand de France ; et une zone de séminaire autour de l’auditorium de 450 places et ses 12 salles de réunions.L’équipement a fait l’objet de tous les soins de la Communauté des Bellevilles, du département de Savoie et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Son président, Laurent Wauquiez, est venu en personne témoigner de son attachement depuis sa plus tendre enfance à la station, qui fête ses 50 ans, à toutes ses équipes et ses nouvelles installations.