Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme : deux nouveaux podcasts sur le plateau du Retord (Ain) et en Chartreuse (Isère)

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme étoffe sa collection de podcasts, pour déclencher des envies de voyages !En collaboration avec le studio Tarabust, Floriane Pochon et Clément Baudet racontent la région, accompagnés d’un invité "révélateur" : philosophe, alpiniste, romancière, apiculteur, viticultrice, naturaliste, accompagnateur de montagne, réalisateur, photographe…Désormais, la série s'enrichit de deux podcasts "hiver".L'épisode 7 - "Sur le plateau du Retord dans l'Ain" - estpour explorer les lignes du plateau de Retord.Dans ce décor de film aux allures de grand Nord, on retrouve Luc Jacquet, le réalisateur de La marche de l’Empereur et du Renard et l’enfant et Sarah Del Ben, réalisatrice et photographe par nature.