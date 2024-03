Auvergne-Rhône-Alpes : une saison hiver "globalement" positive

Pendant l'inter-vacances de mars, qui est plus courte d'une semaine cette année, le taux d'occupation prévisionnel des hébergements marchands s'élève à 56,3%, ce qui représente une avance de +2,1 points par rapport à la moyenne des cinq semaines de la même période l'année dernière.



L'abondance de neige dans de nombreux massifs en mars devrait renforcer cette dynamique positive de réservations, ainsi que l'occupation des hébergements non marchands pour les dernières semaines de la saison hivernale.



Cette conjoncture, associée à un calendrier favorable, offre des perspectives prometteuses pour la fin de la saison. La célébration de la fête de Pâques le 31 mars, au lieu du 9 avril en 2023, permettra à un plus grand nombre de stations de rester ouvertes pour un week-end prolongé cette année.



La fréquentation de cette semaine bénéficiera également de la présence de nombreuses clientèles internationales en vacances.



Enfin, le début des vacances de Printemps le 6 avril, avec la zone C et une affluence de skieurs parisiens amateurs de ski de printemps, devrait stimuler l'activité des stations d'altitude en Auvergne-Rhône-Alpes.



" Nous aurons l'occasion de fournir de nouvelles données à la fin du mois d'avril, une fois que nous aurons terminé la période des vacances de printemps et consolidé les chiffres pour l'ensemble de la saison d'hiver ." termine Fabrice Pannekouch.