Essentiem : "Voici un message aux agences et TO : venez chez nous !" 🔑

L'été 2020, France Montagne a lancé l'initiative Montagne Solidaire, à laquelle nous avons participé.



Nous avons aussi fait partir les derniÚres saisons des milliers de jeunes à la montagne, en soutenant une opération menée par l'Association nationale des ChÚques-Vacances, avec l'opération Départ 18:25.



En abondant le dispositif de 50 euros par jeune, nous avons permis Ă ces personnes de partir Ă la montagne pour seulement 1 euro. PrĂšs de 300 familles ont aussi pu partir en vacances, en partie grĂące Ă notre don.



Le bilan est prometteur, nous avons une surface financiĂšre de l'ordre de 350 000 euros.



Je voudrais lancer un message fort à vos lecteurs : nous sommes en capacité d'héberger les autres fonds de dotation du secteur. Le SETO a derniÚrement créé son fonds de dotation, nous leur avons tendu la main et elle reste tendue.



Au lieu que chacun fonde son propre fonds de dotation, dans son coin, en mettant de l'argent dans l'administratif ou la comptabilitĂ©, il est possible de faire la mĂȘme chose en Ă©tant hĂ©bergĂ© chez Essentiem, donc de se concentrer sur les vĂ©ritables cause et combat qu'ils veulent dĂ©fendre.



Nous adressons ce mĂȘme message aux TO et aux EDV : venez chez nous ! Parlez du tourisme durable, c'est bien, mais faire, c'est bien mieux, surtout que le temps de l'action est venu.



Aujourd'hui, les voyageurs, les salariés et les dirigeants ont besoin que du sens soit remis dans la filiÚre, Essentiem est là pour apporter du sens et démontrer que notre filiÚre est responsable face aux enjeux.



En quelque sorte, nous faisons de la marque blanche du fonds de dotation.

Il y a pas mal d'initiatives, pour un tourisme plus responsable, mĂȘme s'il y en a pas trop.



Le problĂšme Ă©tant que pour faire bouger les choses, nous devons nous rassembler. Les initiatives individuelles sont trĂšs bonnes et louables, mais nous devons atteindre des tailles critiques, pour que cela change.



L'objectif d'Essentiem est de rassembler les Ă©nergies, pour avoir des leviers plus puissants.