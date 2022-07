Appli mobile TourMaG



Thaïlande : point sur la situation du Royaume

Selon les prévisions du gouvernement thaïlandais, et surtout suite à la levée du fastidieux Thailand Pass, le pays annonce qu’il attend 9,3 millions de visiteurs entre juillet et septembre 2022. 4,5 millions supplémentaires sont attendus entre octobre et décembre. Faisons le point sur la situation du pays du sourire.

Le tourisme thailandais reprend des couleurs suite aux levées des restrictions À l’issue d’une réunion interministérielle du CCSA (Center for Covid 19 Situation Administration), les autorités thaïlandaises ont annoncé la levée du Thailand Pass depuis le 1er juillet 2022. L’obligation de souscrire à une assurance maladie a également été supprimée.



Naturellement, ces dernières décisions sont une excellente nouvelle pour le pays, dans le sens où les voyageurs se projettent de nouveau dans la destination pour leurs vacances, les formalités administratives étant dorénavant allégées. Les acteurs du tourisme locaux sont également heureux de ces changements. Beaucoup d’entre eux demandent la suppression du Thailand Pass depuis des mois, ayant conscience du frein que cela représentait pour l’activité et les revenus touristiques en Thaïlande.

Voyager en Thaïlande : quelles formalités Covid pour les voyageurs à ce jour ?



- Un passeport valide au moins 6 mois après l’arrivée en Thaïlande

- Un certificat de vaccination complet pour les personnes vaccinés

- Un résultat de test RT/PCR ou antigénique négatif délivré dans les 72 heures avant le départ, pour les personnes non-vaccinées.



Une fois sur place, la quarantaine à l'arrivée sur le territoire thaïlandais n’est plus exigée, tout comme l’obligation de réaliser un test Covid à l’arrivée.



Toutefois, suite à la levée des restrictions, mais à la recrudescence du covid dans les pays étrangers, des contrôles aléatoires seront effectués dans les aéroports principaux du pays ainsi qu'aux 22 points de contrôles frontaliers terrestres. Les voyageurs non vaccinés ou ne présentant pas un schéma vaccinal complet, et contrôlés au hasard, devront réaliser un test antigénique au point d’entrée. Pour en savoir plus.



Un quotidien qui revient peu à peu à la normale Les entreprises reprennent leur activité doucement, mais sûrement :



- Les pubs et les bars sont désormais autorisés à servir de l’alcool jusqu’à 2 heures du matin (cette restriction n’avait pas été levée depuis 2020) ;

- les restaurants sont ouverts sans restriction spécifique liée au Covid-19 ;

- les transports en commun ne sont plus limités à un certain nombre de personnes ;

- le télétravail s’estompe et beaucoup de travailleurs retrouvent leurs collègues au bureau.

Record des fréquentations après la levée du Thailand Pass Du côté des arrivées internationales



Suite à la suppression du Thailand Pass, le nombre d’arrivées des voyageurs internationaux est en augmentation dans l’ancien Royaume de Siam. Selon le porte-parole adjoint du gouvernement, Traisulee Traisaranakul, l’aéroport international de Bangkok Suvarnabhumi a accueilli vendredi 1er juillet 140 vols et 27 642 passagers. Samedi 2 juillet, le trafic s’est élevé à 134 vols et 27 147 passagers, et dimanche 3 juillet, l’aéroport a compté 150 vols et 28 910 passagers.



Concernant Phuket, le directeur général de l’aéroport, Monchai Tanod, a déclaré que le nombre d’arrivées est passé d’environ 9 000 vendredi 1er juillet, contre une moyenne quotidienne de 7 500 depuis.



Du côté des pays frontaliers



Dès le 1er juillet, près de 5 000 visiteurs frontaliers, pour la plupart Malaisiens, sont entrés en Thaïlande via Sadao dans des bus, des camionnettes et des voitures personnelles après la levée des exigences en matière d’assurance et de tests Covid. Le poste frontière enregistrait en moyenne 1 000 à 1 500 arrivées par jour avant le 1er juillet.



Le président de l’association hôtelière de Hat Yai Songkhla, Sitthiphong Sitthiphatprapha, s’est dit confiant concernant le retour en masse des visiteurs malaisiens et singapouriens suite à l’annulation du Thailand Pass. Il a déclaré que les hôteliers locaux s’attendent à accueillir 150 000 touristes en provenance de Malaisie en juillet, après que 5 000 soient arrivés le premier jour.



Que des bonnes nouvelles pour la destination Thaïlande qui, quelques temps après ses pays voisins, laisse enfin entrevoir une reprise d'activité positive et encourageante.



