Covid Thaïlande : des conditions de voyage simplifiées

Après deux ans de restrictions, les voyageurs sont avides de dépaysement et de destinations lointaines. La Thaïlande, pays touristique par excellence, est donc particulièrement attractive en cette ère post-pandémie. Après avoir grandement allégé ses formalités covid, le pays attire donc de nouveau des visiteurs du monde entier. Pour faciliter votre prochain voyage en Thaïlande, voici un récapitulatif des conditions d’accès au pays.

Rédigé par Saliha Hadj-Djilani le Lundi 11 Juillet 2022

L'allègement des restrictions favorise le retour des visiteurs La Thaïlande a géré la crise du covid avec efficacité grâce à une série de mesures, d’abord fermes, puis de plus en plus souples avec un allègement progressif des restrictions au fur et à mesure que la situation sanitaire du pays s’améliorait.



Depuis le 1er juillet 2022, c'est la fin de toutes les restrictions covid au pays du sourire



- Alors que pendant plusieurs mois, les touristes avaient pour obligation de faire un séjour en quarantaine dès leur arrivée, ce n’est plus le cas aujourd’hui et ils peuvent désormais circuler librement, sans être inquiété.



- Plus aucun test covid ne leur est par ailleurs demandé à l’arrivée.



- Il fallait aussi présenter un pass sanitaire, le « Thailand pass », et avoir souscrit obligatoirement à une assurance santé voyage… Bonne nouvelle, ce n’est plus nécessaire aujourd’hui.

C’est donc la fin du casse-tête des restrictions pour les voyageurs qui se rendent en Thaïlande !



- Les horaires des restaurants ne sont plus limités et tout fonctionne normalement.



- Seules les personnes non vaccinées devront présenter un résultat de test antigénique (dans les 48h avant le départ du vol) ou un test PCR (dans les 72h avant le départ du vol).



Cette gestion intelligente et mesurée du covid par la Thaïlande a eu un effet doublement positif : les visiteurs sont rassurés et leur envie de visiter le pays est réelle. Les chiffres le prouvent… En 2019, le pays recevait environ 40 millions de touristes ; et, après une reprise timide en 2021, avec 428 000 touristes, il a fait coup double en mai 2022 avec un million de visiteurs !

Faut-il un visa pour partir en Thaïlande ?



Dans le cadre d’un voyage à but touristique, les citoyens français, belges, canadiens et suisses n'ont pas besoin de visa pour un séjour allant jusqu'à 30 jours.



Au-delà des restrictions covid, il est important d’avoir en tête les formalités administratives d’accès au pays !Dans le cadre d’un voyage à but touristique, les citoyens français, belges, canadiens et suisses n'ont pas besoin de visa pour un séjour allant jusqu'à 30 jours.Cependant, dès lors qu'il s'agit d'un visa touristique pour la Thaïlande , ou de longue durée, dans le cadre d'un séjour touristique ou autre, il faut solliciter l'ambassade de Thaïlande en France.

VisaThaïlande : l’agence qui facilite l’obtention de visas



Avec une société en France et une autre en Thaïlande, VisaThaïlande.fr est une agence de visas agréée par l'ambassade royale de Thaïlande. Elle a toute l'expertise nécessaire pour facilité la vie des voyageurs !



« Contrairement aux autres agences de visas, nous sommes uniquement spécialisés sur la Thaïlande et nous sommes donc beaucoup plus réactifs aux demandes des visas des voyageurs. Notre équipe est composée d’experts passionnés qui connaissent toutes les procédures de visas dans les moindres détails.



L’équipe franco-thaïe compte des citoyens français et thaïlandais, tous francophones, qui peuvent notamment vérifier les documents en thaï pour certains types de visas, tel que ตัมเบียนบ้าน. Et c'est un de nos avantages différentiels. Par ailleurs, notre équipe peut aussi fournir des conseils dans d'autres domaines qui vont de l'ouverture d'un compte bancaire à la location d'un appartement » explique Maxime Maffei, dirigeant de VisaThailande, actuellement à Bangkok.



Un des principaux avantages de VisaThaïlande.fr, c’est à la fois la connaissance des conditions d'obtention de visas depuis la France mais aussi celles appliquées sur le sol thaïlandais.

Grâce à VisaThaïlande, c’est vraiment la fin de tous les tracas administratifs pour ceux qui souhaitent se rendre au pays du sourire pour un séjour touristique ou une expatriation à l’occasion de la retraite.



« La satisfaction de nos clients est une priorité. Notre intention est valorisée par le retour des voyageurs qui nous ont fait confiance. La plupart nous attribuent de très bons avis. » ajoute Maxime Maffei.



