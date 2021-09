Alexandre Debanne : "Le Sri Lanka vous attend... allez-y !"

Pour les mineurs accompagnés d'un parent doublement vacciné :



Les formalités pour entrer au Sri Lanka viennent d'évoluer pourLes autorités viennent de supprimer le test PCR à effectuer à l'arrivée dans le pays pour les personnes ayant un schéma vaccinal complet. Ce test devait être réalisé dans un des hôtels certifiés Level 1.La quarantaine de 24 à 48h qui était liée ( en attendant le résultat) à ce test est également supprimée. Les touristes vaccinés Covid avec 2 doses depuis au moins 14 jours peuvent désormais quitter l'aéroport immédiatement sans contrainte.Les non-vaccinés restent soumis à 14 jours de quarantaine dans un hôtel certifié Level 1 et doivent justifier d'un motif impérieux pour quitter la France.RapideVisa précise que la procédure de délivrance du e-visa "ETA" a aussi évolué. Désormais il faut d'abord effectuer la réservation d'hôtel et payer auprès de l'hôtel 12$ pour une assurance sri-lankaise.L'hôtel envoie alors un numéro "Tourism reference number", qui permet alors de demander l'ETA.À l'embarquement, il reste nécessaire de présenter avec le passeport et le e-visa "ETA" formulaire de Santé imprimé et rempli.Enfin il faudra se munir d'une copie d'unsur Ameli. La France a classé en orange le Sri Lanka. Les voyageurs doivent produire un motif impérieux pour se rendre dans un pays/territoire de la zone orange sauf s’ils peuvent justifier d’un parcours vaccinal complet avec un vaccin reconnu par l’Agence européenne du médicament.- Si le mineur est doublement vacciné, ou qu'il a moins de 12 ans, les mêmes règles s'appliquent que pour les personnes majeures.- Si le mineur n'est pas doublement vacciné, un test à l'arrivée devra être effectué et un isolement pendant 24 à 48h sera imposé en attendant le résultat du test. Si test est négatif, il pourra voyager librement.