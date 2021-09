Sri Lanka : quelles conditions d'entrée ?

En raison d'une reprise de l'épidémie, le gouvernement avait décidé en août d’imposer un confinement sur l’ensemble du territoire.



Durant cette période, les services essentiels continuaient d'être assurés, et les arrivées ou départs du territoire sri lankais étaient possibles. Les touristes pouvaient bénéficier de l’accès aux sites culturels et aux parcs nationaux.



Le 1er octobre 2021, le Sri Lanka va lever son confinement.



SriLankan Airlines lancera le 31 octobre 2021 trois vols hebdomadaires directs entre Paris- Charles-de-Gaulle et Colombo, la capitale du Sri Lanka.



La destination sera desservie tous les mercredis, vendredis et dimanches en Airbus A330-300 bi-classe.



Les vols décolleront de l’aéroport de Paris-CDG-Terminal E.



SriLankan Airlines est la compagnie aérienne nationale du Sri Lanka et son actionnaire principal est le gouvernement sri lankais