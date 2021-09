SriLankan Airlines reprendra ses vols depuis Paris

À l'heure où le tourisme mondial tente de se relancer, nous voyons là l'occasion d'accroître notre présence et de promouvoir le Sri Lanka comme une destination idéale dans un nouveau paysage touristique marqué par de nouvelles directives en matière de sécurité des voyages,

Le vol UL564 quittera Paris à 14h30 et arrivera à Colombo à 05h20 le lendemain. La durée du vol est d'environ 10 heures et 20 minutes.Le vol retour UL563 décollera également les mercredis, vendredis et dimanches de Colombo à 00h35 et se posera à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle à 07h30." a déclaré Ashok Pathirage, le président de SriLankan Airlines.Pour le moment le pays est classé en orange par le gouvernement français, ce qui implique l'obligation de présenter un motif impérieux pour les voyageurs non vaccinés.Les personnes intéressées par les conditions et les mesures imposées par l'Etat sri lankais, il convient de consulter France Diplomatie.