Qu'est ce que la pandémie a changé pour les agences ?

33% des sondés observent une nouvelle catégorie de clients depuis la crise sanitaire : des individuels (75%), des familles (38%), des groupes (16,3%). Certains découvrent des clients « plus indépendants et exigeants » , « très informée sur les destinations à la recherche de plus en plus de sur-mesure loin des clichés » ou encore des « groupes d'amis ou famille qui partent ensemble » .



D’autres, une clientèle de jeunes et de familles qui avait l'habitude d'effectuer ses réservations par Internet et préfère désormais faire confiance à une agence de proximité.



La recherche de produits labellisés développement durable ou l’accélération du digital sont de nouvelles tendances. Au même titre que l’émergence de la destination France.



De quoi encourager les acteurs de l’industrie du voyage à proposer de nouveaux produits ou accompagnement. Ainsi, 53,2% des opérateurs proposent désormais des reports, annulations, et assurances sans justificatifs, une assistance aux formalités sanitaires ou encore un contrôle qualité au retour des clients.



Malgré cette envie de croire à une reprise durable, les projections pour les mois à venir sont très variées au sein du panel interrogé dans le cadre de ce baromètre, allant d' « optimistes » à « catastrophiques » en passant par « mitigées » .



Certains pointent du doigts, l’absence de la clientèle senior et le manque d'offres, quand d'autres s'inquiètent de la reprise de la pandémie de covid-19 et de la guerre en Ukraine.



L'heure est encore à l'attentisme.