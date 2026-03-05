Guerre dans le Golfe : Air France va faire voler son premier avion depuis... Dubaï

Le vol Air France, AF 4191, partira de Dubaï, dans la nuit du jeudi 5 mars

C'est une première qui a valeur de symbole et qui devrait donner un peu d'espoir aux milliers de voyageurs bloqués dans les Émirats arabes unis. Un vol d'Air France est prévu pour quitter Dubaï ce jeudi 5 mars à 00h. Il fait partie de l'opération d'évacuation mise en place par la France.

Rédigé par Romain POMMIER le Jeudi 5 Mars 2026 à 12:01

Lu 712 fois