Guerre dans le Golfe : Air France va faire voler son premier avion depuis... Dubaï

Autres articles
-
Comment une agence de voyages a exfiltré des voyageurs depuis Dubaï !
-
Guerre Moyen-Orient : pourquoi les vols de rapatriement de la France sont payants
-
Air France : récit d’une exfiltration réussie depuis les pays du Golfe
-
Guerre au Moyen-Orient : la France va rapatrier des ressortissants français
-
Dubaï et Abu Dhabi : une reprise des vols ce 2 mars 2026 !
Après le premier vol d'exfiltration en provenance de Mascate, avec à bord 360 passagers, dont des familles, des femmes enceintes et une colonie de vacances, un autre vol de rapatriement est prévu ce jour.
En effet, d'après nos informations, l'AF 4191 doit décoller depuis l'aéroport international Al Maktoum (Dubaï) dans la nuit du jeudi 5 mars, à 00h, pour prendre la direction du Caire, avant ensuite de se diriger vers Paris.
La durée du vol sera de plus de 9 h, suite à l'escale d'une heure en Égypte.
Ce sera à nouveau un Boeing 777-200. L'appareil, selon le site de la compagnie, embarque 328 sièges.
En effet, d'après nos informations, l'AF 4191 doit décoller depuis l'aéroport international Al Maktoum (Dubaï) dans la nuit du jeudi 5 mars, à 00h, pour prendre la direction du Caire, avant ensuite de se diriger vers Paris.
La durée du vol sera de plus de 9 h, suite à l'escale d'une heure en Égypte.
Ce sera à nouveau un Boeing 777-200. L'appareil, selon le site de la compagnie, embarque 328 sièges.
Air France : un vol partira de Dubaï !
L'opération de cette nuit sera avant tout symbolique, puisqu'elle permettra d'évacuer près de 300 Français bloqués, alors qu'ils sont plusieurs milliers dans les Emirats.
Par contre, c'est le premier vol à quitter les lieux pour Air France depuis le début de la guerre déclenchée le 28 février 2026.
Pour rappel, dans un premier temps, les vols mis en place par le ministère des Affaires étrangères, comme c'est le cas pour l'AF 4191, doivent permettre d'exfiltrer les Français les plus vulnérables.
A lire : Guerre au Moyen-Orient : Qatar, Emirates... quelle est la situation des vols ?
"Cela concerne essentiellement les gens qui présentent une vulnérabilité physique ou psychique. Nous parlons là des personnes âgées, des personnes qui reçoivent un traitement médical, des familles avec des enfants en bas âge et des femmes enceintes, etc.
L’État français prend aussi en compte les situations d’indigence," nous expliquait un conseiller du ministère des Affaires étrangères, dans un précédent article.
Par contre, c'est le premier vol à quitter les lieux pour Air France depuis le début de la guerre déclenchée le 28 février 2026.
Pour rappel, dans un premier temps, les vols mis en place par le ministère des Affaires étrangères, comme c'est le cas pour l'AF 4191, doivent permettre d'exfiltrer les Français les plus vulnérables.
A lire : Guerre au Moyen-Orient : Qatar, Emirates... quelle est la situation des vols ?
"Cela concerne essentiellement les gens qui présentent une vulnérabilité physique ou psychique. Nous parlons là des personnes âgées, des personnes qui reçoivent un traitement médical, des familles avec des enfants en bas âge et des femmes enceintes, etc.
L’État français prend aussi en compte les situations d’indigence," nous expliquait un conseiller du ministère des Affaires étrangères, dans un précédent article.