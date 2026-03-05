TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Guerre dans le Golfe : Air France va faire voler son premier avion depuis... Dubaï

Le vol Air France, AF 4191, partira de Dubaï, dans la nuit du jeudi 5 mars


C'est une première qui a valeur de symbole et qui devrait donner un peu d'espoir aux milliers de voyageurs bloqués dans les Émirats arabes unis. Un vol d'Air France est prévu pour quitter Dubaï ce jeudi 5 mars à 00h. Il fait partie de l'opération d'évacuation mise en place par la France.


Rédigé par le Jeudi 5 Mars 2026 à 12:01

Après le premier vol d'exfiltration en provenance de Mascate, avec à bord 360 passagers, dont des familles, des femmes enceintes et une colonie de vacances, un autre vol de rapatriement est prévu ce jour.

En effet, d'après nos informations, l'AF 4191 doit décoller depuis l'aéroport international Al Maktoum (Dubaï) dans la nuit du jeudi 5 mars, à 00h, pour prendre la direction du Caire, avant ensuite de se diriger vers Paris.

La durée du vol sera de plus de 9 h, suite à l'escale d'une heure en Égypte.

Ce sera à nouveau un Boeing 777-200. L'appareil, selon le site de la compagnie, embarque 328 sièges.

L'opération de cette nuit sera avant tout symbolique, puisqu'elle permettra d'évacuer près de 300 Français bloqués, alors qu'ils sont plusieurs milliers dans les Emirats.

Par contre, c'est le premier vol à quitter les lieux pour Air France depuis le début de la guerre déclenchée le 28 février 2026.

Pour rappel, dans un premier temps, les vols mis en place par le ministère des Affaires étrangères, comme c'est le cas pour l'AF 4191, doivent permettre d'exfiltrer les Français les plus vulnérables.

A lire : Guerre au Moyen-Orient : Qatar, Emirates... quelle est la situation des vols ?

"Cela concerne essentiellement les gens qui présentent une vulnérabilité physique ou psychique. Nous parlons là des personnes âgées, des personnes qui reçoivent un traitement médical, des familles avec des enfants en bas âge et des femmes enceintes, etc.

L’État français prend aussi en compte les situations d’indigence," nous expliquait un conseiller du ministère des Affaires étrangères, dans un précédent article.

