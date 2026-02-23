Formations RESANEO : Devenez un expert des ventes

Marion vous développe : « Pendant la session nous vous donnons des clés et répondons aux cas de figures que vous serez amenés à rencontrer dans votre quotidien.

Les étapes abordées lors d'une formation sont en principe les suivantes :



• Administration du compte avec l'onglet "Mon compte"

• Calendrier des vols

• Simulation d'une réservation vol jusqu'à l'étape finale

• Suivi de commande avec la gestion de l'après-vente (modification, annulation, ajout de prestations additionnelles)

• Demande à la carte

• Demande UM

• Demande groupes

• Simulation d'une réservation train jusqu'à l'étape finale

• Simulation d'une réservation vol + hôtel ou train + hôtel

• E-sim à l'étranger



Ensuite vient le temps des questions/réponses telles que bien souvent :



Gestion des mark-up → Menu "Mon compte", onglet "Préférences"



• Le passage en prélèvement

• Les filtres pour sélectionner les vols et bagages en soute uniquement

• La pose d'option

• Et bien d’autres encore... C’est vous qui voyez



A la fin vous serez à l’aise et aptes à développer facilement vos ventes. »