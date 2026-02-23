Formations RESANEO : Devenez un expert des ventes

Connaître tous les secrets de Resaneo, avouez que c’est tentant
De plus en plus d’agences utilisent Resaneo.
S’il est vrai que les rudiments de l’agence en ligne s’acquièrent très rapidement, et que la vente du vol, du train, du vol+hôtel et du train+hôtel peut se faire en toute simplicité, ce n’est pas tout. En effet, il existe beaucoup de fonctionnalités qui sont ignorées.
Et c’est bien dommage parce qu’elles pourraient vous faciliter grandement la vente et l’après-vente et ouvrir de nouveaux horizons dans votre quotidien.
Les formations Resaneo pour les nouvelles agences, mais pas seulement
Marion, Responsables des Account Manager Resaneo, et son équipe, vous propose de connaître tous les secrets de Resaneo lors de sessions de 45 minutes. Elle explique : « Nous organisons 4 sessions par semaine, du mardi au vendredi, pour former nos agences à tous les services proposés et répondre à toutes les questions quant aux besoins des utilisateurs. Le plus souvent ce sera Giacomo qui s’occupera de vous.
Chaque nouvelle agence inscrite sur Resaneo bénéficie automatiquement de cette formation, et celles qui sont déjà clientes peuvent, bien évidemment, participer. Avec les changements de personnel et les nouveaux entrants dans la profession, les formations Resaneo sont plus que jamais très utiles.
Nous avons également fait le choix de privilégier des formations individuelles qui fonctionnent mieux que des webinaires, cela nous permet d’avoir toute l'attention des agences et de développer des échanges constructifs. »
Qu’apprendra-t-on pendant les webinaires Resaneo ?
Marion vous développe : « Pendant la session nous vous donnons des clés et répondons aux cas de figures que vous serez amenés à rencontrer dans votre quotidien.
Les étapes abordées lors d'une formation sont en principe les suivantes :
• Administration du compte avec l'onglet "Mon compte"
• Calendrier des vols
• Simulation d'une réservation vol jusqu'à l'étape finale
• Suivi de commande avec la gestion de l'après-vente (modification, annulation, ajout de prestations additionnelles)
• Demande à la carte
• Demande UM
• Demande groupes
• Simulation d'une réservation train jusqu'à l'étape finale
• Simulation d'une réservation vol + hôtel ou train + hôtel
• E-sim à l'étranger
Ensuite vient le temps des questions/réponses telles que bien souvent :
Gestion des mark-up → Menu "Mon compte", onglet "Préférences"
• Le passage en prélèvement
• Les filtres pour sélectionner les vols et bagages en soute uniquement
• La pose d'option
• Et bien d’autres encore... C’est vous qui voyez
A la fin vous serez à l’aise et aptes à développer facilement vos ventes. »
Comment s’inscrire ?
Marion vous dit tout : « Lancez-vous et inscrivez-vous en cliquant ICI. Ensuite il vous suffit de vous laisser guider. Sélectionnez un créneau disponible et inscrivez-vous en renseignant les quelques informations demandées. Par la suite vous recevrez un mail de confirmation contenant un lien de connexion. Le jour du webinaire, rendez-vous sur le lien à l’heure convenue, sans oublier de mettre votre votre micro en marche. A partir de là Giacomo s’occupe de tout. »
