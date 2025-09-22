Vous les avez manqués à l’IFTM : Resaneo vous présente ses nouveautés train en Europe

Jean-Pol Leclercq, Directeur des ventes de Resaneo, poursuit : « C’est déjà très bien, mais nous voulons proposer encore mieux. C’est pourquoi nous lançons sur certains segments la résa jusqu’à un an à l’avance.



Nous mettons nos compétences reconnues dans l’aérien au service du train. Concrètement, nous chargeons des liaisons à fort trafic dans notre plateforme et permettons à l’agence de réserver des trajets jusqu’à un an en avance.



Lorsque l’on sait qu’à ce jour, les réservations ne sont ouvertes qu’environ 3 mois en amont, cela donnera aux agences un formidable atout et augmentera considérablement leur valeur ajoutée.



Pour l’heure les lignes concernées sont :

Lyon - Paris / Marseille - Paris / Bordeaux - Paris / Nantes - Paris / Lille – Paris.



Nous pourrons également permettre le déstockage d’allotements que les agences ont du mal à vendre. Bref, le principe du broker et du charter mis au service du train.



Dernier avantage de la solution, la création de packages train+hôtel sans la contrainte de temps pour les commercialiser.