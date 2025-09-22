Vous les avez manqués à l’IFTM : Resaneo vous présente ses nouveautés train en Europe

Jean-Pol Leclercq, Directeur des ventes de Resaneo, nous dit : « Resaneo est reconnu comme l’expert de l’aérien depuis notre création, il y a 13 ans déjà. Mais depuis de nombreuses années, nous développons et proposons également l’offre ferroviaire. La plupart des agences, même parmi nos clients fidèles, n’ont pas encore le réflexe train. Cette année, nous souhaitons faire un focus sur ces produits qui correspondent à un segment de clientèle de plus en plus important. Resaneo propose désormais une offre rail très importante avec TGV Inoui, Ouigo Grande Vitesse, Ouigo Classique, TER, Eurostar, Lyria…
L’éventail des destinations s’étant largement étoffé, cela permet aux agences de vendre des forfaits en ajoutant l’hôtel ou tout autres styles d’hébergements et les parcs à thème. La faible empreinte carbone de ce mode de transport est un argument qui parle au client.
Ce n’est pas le moment de laisser passer le train, rendez-vous sur www.resaneo.com
L’éventail des destinations s’étant largement étoffé, cela permet aux agences de vendre des forfaits en ajoutant l’hôtel ou tout autres styles d’hébergements et les parcs à thème. La faible empreinte carbone de ce mode de transport est un argument qui parle au client.
Ce n’est pas le moment de laisser passer le train, rendez-vous sur www.resaneo.com
Resaneo : des solutions innovantes pour vous faciliter le rail
Jean-Pol Leclercq, Directeur des ventes de Resaneo, poursuit : « C’est déjà très bien, mais nous voulons proposer encore mieux. C’est pourquoi nous lançons sur certains segments la résa jusqu’à un an à l’avance.
Nous mettons nos compétences reconnues dans l’aérien au service du train. Concrètement, nous chargeons des liaisons à fort trafic dans notre plateforme et permettons à l’agence de réserver des trajets jusqu’à un an en avance.
Lorsque l’on sait qu’à ce jour, les réservations ne sont ouvertes qu’environ 3 mois en amont, cela donnera aux agences un formidable atout et augmentera considérablement leur valeur ajoutée.
Pour l’heure les lignes concernées sont :
Lyon - Paris / Marseille - Paris / Bordeaux - Paris / Nantes - Paris / Lille – Paris.
Nous pourrons également permettre le déstockage d’allotements que les agences ont du mal à vendre. Bref, le principe du broker et du charter mis au service du train.
Dernier avantage de la solution, la création de packages train+hôtel sans la contrainte de temps pour les commercialiser.
Nous mettons nos compétences reconnues dans l’aérien au service du train. Concrètement, nous chargeons des liaisons à fort trafic dans notre plateforme et permettons à l’agence de réserver des trajets jusqu’à un an en avance.
Lorsque l’on sait qu’à ce jour, les réservations ne sont ouvertes qu’environ 3 mois en amont, cela donnera aux agences un formidable atout et augmentera considérablement leur valeur ajoutée.
Pour l’heure les lignes concernées sont :
Lyon - Paris / Marseille - Paris / Bordeaux - Paris / Nantes - Paris / Lille – Paris.
Nous pourrons également permettre le déstockage d’allotements que les agences ont du mal à vendre. Bref, le principe du broker et du charter mis au service du train.
Dernier avantage de la solution, la création de packages train+hôtel sans la contrainte de temps pour les commercialiser.
RESANEO propose des liaisons intérieures dans les principaux pays européens MAIS également de liaisons entre des capitales Européennes
Jean-Pol ajoute : « Depuis bientôt six mois, nous proposons des liaisons train inédites. Les agences peuvent réserver des billets de train entre deux villes d’un même pays.
En Italie, il est désormais possible de réserver un Milan-Turin sur InOui, Frecciarossa ou Italo.
En Espagne, vous pouvez réserver un Barcelone-Madrid avec la Renfe, Iryo ou encore Ouigo Espagne, mais également dans toute l’Europe comme, par exemple, entre Prague et Vienne ou encore entre Zurich et Munich.
De plus, il est également possible de vendre du multimodal. Bref, un choix toujours plus important pour répondre à toutes les attentes des voyageurs. »
Travel Connect Train de Resaneo
Jean-Pol développe : « L’outil Travel Connect facilite les réservations train + vol en permettant au client de réserver le trajet en train et ses vols sur un seul site, en un seul paiement. Pour réserver un voyage, il suffit de sélectionner la ville de départ, la destination ainsi que les dates de voyage souhaitées. Le client pourra ensuite finaliser sa réservation en une seule transaction combinant le train et le vol.
Avec Travel Connect Train, le voyageur cumule les avantages : il a des connexions proposées nulle part ailleurs, sa réservation est simplifiée avec ses trajets réunis sur un seul billet. Et, il est protégé par une assurance en cas de correspondance manquée. Resaneo se charge de réserver des solutions alternatives pour son acheminement.
Sur www.resaneo.com les voyageurs ont des correspondances train-avion sur un seul et même billet.
Cet éventail de produits originaux et pour certains exclusifs, seront suivis d’autres dans les mois à venir.
Un grand merci à celles et ceux, nombreuses et nombreux, qui sont venus nous voir et nous vous donnons rendez-vous pour l’édition 2026 ».
Avec Travel Connect Train, le voyageur cumule les avantages : il a des connexions proposées nulle part ailleurs, sa réservation est simplifiée avec ses trajets réunis sur un seul billet. Et, il est protégé par une assurance en cas de correspondance manquée. Resaneo se charge de réserver des solutions alternatives pour son acheminement.
Sur www.resaneo.com les voyageurs ont des correspondances train-avion sur un seul et même billet.
Cet éventail de produits originaux et pour certains exclusifs, seront suivis d’autres dans les mois à venir.
Un grand merci à celles et ceux, nombreuses et nombreux, qui sont venus nous voir et nous vous donnons rendez-vous pour l’édition 2026 ».
Contactez-nous au 0892 49 41 41
Vous n’êtes pas encore inscrit ? C’est par ici
Suivez-nous :
fr.resaneo.com
Vous n’êtes pas encore inscrit ? C’est par ici
Suivez-nous :
fr.resaneo.com
Autres articles