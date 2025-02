L’intermodalité de Resaneo pour les aéroports et les compagnies aériennes

Soufiane explique : « Nous sommes actuellement à Gérone, en Espagne, au salon Connect (du 3 au 5 février). Il s’agit d’un événement très important dans le monde de l’aérien, puisqu’il rassemble les principaux aéroports et compagnies aériennes. L’objectif de notre présence avec François Garrabos, Directeur Transport, est de conforter les partenariats mis en place avec les compagnies et les aéroports et de présenter Resaneo Airport Solutions à ceux qui ne le connaissent pas encore. Nous travaillons déjà avec plus d’une douzaine d’aéroports, en France et en Amérique centrale, et comptons bien en convaincre beaucoup d’autres avec nos exclusivités et services dédiés.



Nous avons TravelConnect (Cf. § ci-dessus), une marque blanche vols, des solutions de réservation (vol+hôtel, séjour tout compris, hôtel, location de voiture, train…), un Up selling personnalisé (salons, coupe-files, parkings, hôtels) avec un reporting personnalisé. Bref, toute une panoplie d’offres pour permettre aux aéroports d’inspirer les voyageurs et susciter leur intérêt pour leurs services.