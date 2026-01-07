Rappelons que Fairmoove a la particularité d’être présent sur trois canaux de distribution : en direct, en BtoB (via Orchestra et le référencement dans les principaux réseaux) et auprès des CSE.



Un développement tous azimuts qui devrait permettre d’atteindre l’équilibre tant espéré par son fondateur.



" Nous entrons dans notre cinquième année et nous devrions être rentables. Nous avons évoqué le pôle Double Sens. Sur Fairmoove, la plateforme, il existe un marché, mais il se développe très lentement. Nous sommes en train de chercher une solution pour accélérer sur ce point.



Autre sujet : le label. Il connaît une vraie accélération et des annonces seront faites dans les prochaines semaines, dont une nouvelle acquisition.



En 2026, nous allons être très actifs afin de créer les conditions pour devenir un label de référence à l’échelle mondiale, " espère Jean-Pierre Nadir.



Déjà l’an dernier, Google l’avait référencé pour affiner ses résultats d’hôtels éco-certifiés. La prochaine étape de développement doit permettre à cette branche de mieux valoriser les établissements labellisés, afin de décupler leur marketing d’acquisition.



Pour l’heure, si le groupe grandit sur fonds propres, il n’est pas question de recourir à une levée de fonds, même si cette option reste envisageable.



L’aventure Fairmoove, bien que courte pour le moment, est déjà riche d’enseignements.



" J’ai fait une erreur d’appréciation totale et complète, là-dessus il n’y a pas de débat. Je savais que ce ne serait pas simple, mais cela a été bien plus dur que prévu.



C’est la qualité de l’entrepreneur que de s’accrocher, de se battre et de trouver des solutions pour ouvrir une voie glorieuse.



Le business du tourisme ressemble un peu à l’émission Les routes de l’impossible : parfois, le camion a deux roues dans le vide, on a un peu peur, puis finalement le véhicule se redresse et ça finit par passer.



Je pense aussi que l’erreur fondamentale des entrepreneurs français est de raisonner uniquement à l’échelle hexagonale, et non internationale, " termine celui qui fera son retour dans la nouvelle saison de l’émission 'Qui veut être mon associé ?'.



En espérant, qu'en 2026, la responsabilité s'impose... dans le secteur du tourisme et la société.